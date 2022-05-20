خلال مهرجان تل بسطا الغنائي..محافظ الشرقية: نمتلك 120 موقعا أثريا

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية خلال كلمته التي ألقاها علي هامش إفتتاح فعاليات مهرجان تل بسطا للموسيقي والغناء في دورته الأولى والمقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمنطقة آثار تل بسطا بمدينة الزقازيق على مدار 3 أيام متصلة في الفترة من 20 إلى 22 مايو الجاري والتي بدئها بالترحيب بالحضور مقدماً الشكر لوزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية ووزارة السياحة والآثار ممثلة في هيئة تنشيط السياحة بمحافظة الشرقية على تنظيم مثل هذه المهرجانات الفنية لأول مرة بالمحافظة لدعم وتشجيع السياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي بين المواطنين وتسليط الضوء على أحد اهم نقط مسار العائلة المقدسة وهي منطقة اثار تل بسطا بمدينة الزقازيق.

أوضح المحافظ أن هذا المهرجان يأتي في إطار الترويج للحضارة المصرية بالمناطق الأثرية في محافظات الجمهوريه وتشكيل الوعي الثقافي والأثري ومن ثم بناء الإنسان وربط تاريخه بحاضره ومستقبله وغرس مشاعر الولاء والإنتماء للدولة المصريه العريقة وما تحمله من إنجازات على مر العصور في نفوس أبناء الوطن .

وأشار محافظ الشرقيه إلى امتلاك المحافظة ثلث آثار مصر في ما يقرب من ١٢٠ موقع اثري وما تتمتع به المحافظه من أراضي صحراويه ينفذ بها أنواع متميزه من السياحة الرياضيه كمهرجان الخيول العربيه الاصيله وسباق الهجن أهلها ان تشرف بلقب إحدى المحافظات السياحيه لجمهوريه مصر العربيه وما نحلم به أن تمتد أهميه محافظه الشرقيه كي تكون في مصاف المدن السياحيه العالميه يأتي إليها السائحون من شتى بلاد العالم ويتحقق من خلالها أحد روافد التنميه.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور خالد عناني وزير السياحة الآثار والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والدكتور مصطفي وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار ، والدكتور عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنشيط السياحي ، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ، والدكتور خالد داغر رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للموسيقي والاوبرا والبالية ، والدكتور هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، والدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ و سعد الفرماوي السكرتير العام ، والمهندس محمد لصافي السكرتير العام المساعد ، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية.

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