عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنيدي يهنئ محمد صلاح بجائزة الحذاء الذهبي للبريميرليج: مبروك لفخر العرب

محمد صلاح
محمد صلاح

هنأ الفنان محمد هنيدى النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، بعد تتويجه بجائزة الحذاء الذهبى للبريميرليج للمرة الثالثة فى مسيرته الكروية، وذلك فى الموسم الجاري 2021-2022 الذى أسدل الستار عليه مساء اليوم الأحد.

ونشر هنيدي صورة للفرعون المصري عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وعلق عليها "مبروك لفخر العرب"

وحسم محمد صلاح صدارة ترتيب هدافى الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 23 هدفا، متساويا مع هيونج مين سون، نجم توتنهام هوتسبير مع ختام منافسات البريميرليج.

وتوج فريق مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2021-2022 بعد تغلبه فى جولة الحسم على حساب أستون فيلا بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب "الاتحاد".

محمد صلاح الدوري الإنجليزي ليفربول الانجليزي البريميرليج الفنان محمد هنيدي الحذاء الذهبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدءا من الغد.. انخفاض سعر الحديد 1000 والأسمنت 100 جنيه للطن

أقسم بالله موجودين.. مبروك عطية: الإنترنت والفيس بوك مذكوران في القرآن

وضع مخدرا وتصنت علينا.. . تفاصيل جديدة في واقعة ديليفرى المعادي

سعر الذهب اليوم الأحد 22-5-2022

قبل ساعات من حفل زفافهما.. أول ظهور لـ بوسى برفقة هشام ربيع

بعد هدف محمد صلاح وثنائية سون .. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

الهلع العصبي.. مرض مصطفى كامل الغريب يقوده لتصدر الترند

محمد صلاح يتوج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة بالتقاسم مع سون

ترشيحاتنا

ينتقل بالعطس.. مستشار الرئيس: يوجد احتمال بتحول مرض جدري القرود لوباء

أستاذ أوبئة : صغار السن الأكثر عرضة للإصابة بجدري القرود

بعد أنباء توقيعه للأهلي .. أشرف بن شرقي بقائمة الزمالك لمواجهة أسوان

لا يتوقف عن حصد الجوائز.. محمد صلاح ينافس على لقب الأفضل بالعالم

انشقاق القمر.. فاروق الباز يحسم الجدل

شاهد.. محمد صلاح يتسلم جائزتي أفضل هداف وصانع لعب في الدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدلوعة مها صبري.. أنقذتها أم كلثوم وأعادتها للغناء وانتهت حياتها على يد الدجالين

المنطقة المركزية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعى لـ 100 شاب وفتاة

أحمد سعد خلال حفل السعودية: غلطت في الأغنية والجمهور قالها صح

بسبب الهرمونات.. أنثى الأخطبوط تعذب عائلتها وتأكل نفسها أثناء الحمل

فيديو

هرب معها.. زوجان يستضيفان لاجئة أوكرانية لظروفها الإنسانية فحدثت المفاجأة

وضع مخدرا وتصنت علينا.. . تفاصيل جديدة في واقعة ديليفرى المعادي

عايش على المحاليل.. تعرض نجل الفنان محمود الليثي لوعكة صحية.. فيديوجراف

انخفاض وارتفاع في درجات الحرارة.. هيئة الأرصاد توضح موعد استقرار الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ