هنيدي يهنئ محمد صلاح بجائزة الحذاء الذهبي للبريميرليج: مبروك لفخر العرب

هنأ الفنان محمد هنيدى النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، بعد تتويجه بجائزة الحذاء الذهبى للبريميرليج للمرة الثالثة فى مسيرته الكروية، وذلك فى الموسم الجاري 2021-2022 الذى أسدل الستار عليه مساء اليوم الأحد.

ونشر هنيدي صورة للفرعون المصري عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وعلق عليها "مبروك لفخر العرب"

وحسم محمد صلاح صدارة ترتيب هدافى الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 23 هدفا، متساويا مع هيونج مين سون، نجم توتنهام هوتسبير مع ختام منافسات البريميرليج.

وتوج فريق مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2021-2022 بعد تغلبه فى جولة الحسم على حساب أستون فيلا بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب "الاتحاد".