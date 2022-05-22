عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علامات السرطان المبكر .. اعرفها قبل فوات الأوان

أعراض السرطان المبكرة
أعراض السرطان المبكرة

تساعد معرفة أعراض السرطان المبكر فى الوقاية من مضاعفات المرض الخطيرة والتى قد تصل لحد الموت حيث أن اكتشاف أعراض السرطان المبكر يساهم بشكل كبير فى العلاج بشكل نهائي.

وفقا لما جاء فى موقع جمعية السرطان الأمريكية قد يشعر بعض الأشخاص بعدة أعراض السرطان المبكر بشكل مختلفة، ولكنهم لم يهتموا بها نظرا لأنها قد لا تكون شديدة في البداية ولكن كلما مر وقت زادت شدة الإصابة بها.

طبيب يحذر من شواء اللحوم: قد يسبب السرطان

احترسي من أسباب السرطان


حدوث تغيير في وظيفة الأمعاء والمثانة بسبب السرطان .
ظهور عدد من الجروح في الجسم بشكل مستمر ولا تلتئم بسهولة.
وفي حالة الإصابة بسرطان العظام وشعور مستمر بآلام العظام.
الشعور بصعوبة مستمرة في السعال والبلع أيضا.
حدوث نزيف غير طبيعي من الجسم.
نشوء عقد غريبة جدا في الجسم .
نقص غير محدد في الوزن أحد أعراض السرطان.

السرطان علامات السرطان أعراض السرطان آلام العظام أعراض السرطان المبكرة علامات السرطا المبكرة ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدءا من الغد.. انخفاض سعر الحديد 1000 والأسمنت 100 جنيه للطن

أقسم بالله موجودين.. مبروك عطية: الإنترنت والفيس بوك مذكوران في القرآن

أول دولة.. بلجيكا تعلن فرض حجر إلزامي على مصابي جدري القرود

سعر الذهب اليوم الأحد 22-5-2022

وضع مخدرا وتصنت علينا.. . تفاصيل جديدة في واقعة ديليفرى المعادي

قبل ساعات من حفل زفافهما.. أول ظهور لـ بوسى برفقة هشام ربيع

الهلع العصبي.. مرض مصطفى كامل الغريب يقوده لتصدر الترند

بعد هدف محمد صلاح وثنائية سون .. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

موضوعات متعلقة

معلومات جديدة عن أسباب التسوس وطرق الوقاية منها

أضرار الشاى الأسود .. أبرزها طنين الأذن والصداع

زي المحلات .. طريقة عمل دبابيس الدجاج بالسمسم

فوائد الشاي الأسود.. يحمى من أخطر الأمراض أبرزها السرطان والسكري

كيف تحمى نفسك من أمراض القلب .. مشروب متداول ورخيص يساعد فى الوقاية منها .. و 10 عادات تمنع الإصابة بها

في اليوم العالمي للشاي .. فوائده وأضراره والكميات المسموح بها

تعرف على فوائد البروتين بار وكيفية اختيار الأنسب

بعد انتشاره فى 11 دولة .. اكتشف العلامات الأولية لـ جدري القرود

ترشيحاتنا

شكوك حول جاهزية ألكانتارا لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا مع ليفربول

أصالة تختار مع جمهورها أغاني حفلها المقبل في جدة

موسكو: الكرة الآن في ملعب كييف لاستئناف محادثات السلام

مستشار الرئيس للصحة: جدري القرود ينتقل بالمخالطة واستخدام أدوات الشخص المصاب

تفاصيل اغتيال قائد في الحرس الثوري الإيراني بشوارع طهران

الذهب يرتفع من 3 لـ 5 في ختام تعاملات اليوم الأحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصور الأولى من حفل زفاف حودة بندق وشقيقة المغني إياد جيان.. شاهد

6 نقاط سحرية في جسدك تخلصك من الصداع فورا

أحمد الشامي يحتفل بمسلسل دايما عامر في ندوة بـ صدى البلد

الدلوعة مها صبري.. أنقذتها أم كلثوم وأعادتها للغناء وانتهت حياتها على يد الدجالين

فيديو

العالم يحبس أنفاسه.. توقعات بانتشار كبير لـ جدري القرود وطرق العدوى

أزمات الوسط الفني.. وقف عادة إبراهيم آخرها…فيديو

أشرف بن شرقي في الأهلي 3 مواسم.. ما الحقيقة؟ مرتضى منصور ينتفض ومجلس الخطيب يرد “فيديوجراف”

هرب معها.. زوجان يستضيفان لاجئة أوكرانية لظروفها الإنسانية فحدثت المفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ