علامات السرطان المبكر .. اعرفها قبل فوات الأوان

تساعد معرفة أعراض السرطان المبكر فى الوقاية من مضاعفات المرض الخطيرة والتى قد تصل لحد الموت حيث أن اكتشاف أعراض السرطان المبكر يساهم بشكل كبير فى العلاج بشكل نهائي.

وفقا لما جاء فى موقع جمعية السرطان الأمريكية قد يشعر بعض الأشخاص بعدة أعراض السرطان المبكر بشكل مختلفة، ولكنهم لم يهتموا بها نظرا لأنها قد لا تكون شديدة في البداية ولكن كلما مر وقت زادت شدة الإصابة بها.



حدوث تغيير في وظيفة الأمعاء والمثانة بسبب السرطان .

ظهور عدد من الجروح في الجسم بشكل مستمر ولا تلتئم بسهولة.

وفي حالة الإصابة بسرطان العظام وشعور مستمر بآلام العظام.

الشعور بصعوبة مستمرة في السعال والبلع أيضا.

حدوث نزيف غير طبيعي من الجسم.

نشوء عقد غريبة جدا في الجسم .

نقص غير محدد في الوزن أحد أعراض السرطان.