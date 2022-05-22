احترسي من أسباب السرطان

كان ولا يزال مرض السرطان أحد أكثر الأمراض فتكًا وتسببًا بالقلق والخوف لدى الناس، وعلى الرغم من أن السرطان ليس أكثر مرض مستعصي علاجه إلا أنه من المتعارف عليه في بلداننا العربية أن السرطان هو أكثر الأمراض خطورة، حتى أن التسمية المتعارف عليها بين الشعوب العربية للسرطان هو ” ذلك المرض ” حيث أن الرعب الذي يسببه السرطان للناس يجعلهم يخشون حتى نطق اسمه .

أما من الناحية الطبية فالسرطان أكثر الأمراض التي تنطرح بشأنها التساؤلات المختلفة، فيتساءلون الناس عن أسباب السرطان وفقا لما نشره موقع هيلثي.

أسباب السرطان:



أسباب مرض السرطان:

التلوث بأشكاله المختلفة:

فمستويات التلوث المرتفعة بغض النظر عن مصادرها تعد أحد أهم أسباب السرطان .

سواء كان هذا التلوث تلوث الهواء ناجم عن الغازات أو دخان المصانع أو تلوث الماء أو تلوث الغذاء أو ما إلى ذلك .

البدانة:

على الرغم من الاعتقاد الشائع بأن البدانة أو ما يعرف بالسمنة يقتصر تأثيرها على المظهر الخارجي للشخص فحسب .

إلا أن البدانة أحد أكثر الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالسرطان .

التدخين:

إن منتجات التدخين تتضمن عدة مواد من شأنها أن تؤدي إلى الإصابة بالسرطان .

مع العلم أن التدخين هو السبب الأكثر شيوعًا للسرطان على مستوى العالم .

اللحوم الحمراء:

إن اللحوم الحمراء في حال الإفراط في تناولها فإنها من شأنها أن تؤدي إلى الإصابة بالسرطان .

بالطبع التساؤل الذي سيراودك الآن هو ” ما هو معيار الإفراط في تناول اللحوم الحمراء ؟ ” .

ببساطة : إن تناول كمية تزيد عن نصف كيلو أسبوعيًا من اللحوم الحمراء يعتبر إفراط بتناول اللحوم الحمراء .

المبيدات الحشرية :

إن المبيدات الحشرية بمختلف أنواعها سواء كانت مبيدات حشرية منزلية أو مبيدات حشرية على الخضار أحد أسباب السرطان .

لذا ينصح الأطباء بغسل الخضار جيدًا قبل تناوله لتنظيفه من المبيدات الحشرية في حال تعرضه للمبيدات الحشرية فضلًا عن ضرورة غسله قبل تناوله لضمان تنظيفه من كافة الأوساخ التي قد يحتوي عليها .

المشروبات الساخنة:

إن المشروبات الساخنة بحد ذاتها ليست من مسببات السرطان ولكن في حال شرب المشروب الساخن أثناء ارتفاع درجة حرارته عن 65° فإنها قد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان .

حبوب منع الحمل الهرمونية:

إن حبوب منع الحمل في حال احتواءها على الايستروجين والبروجستيرون ويتم تناولها عبر الفم.

فهي أحد المخاطر التي قد ترفع احتمالية الإصابة بالسرطان .

لا بد من الإشارة إلى أنه يوجد العديد من الاعتقادات الخاطئة حول أسباب السرطان، فمثلًا يتداول الكثير من الناس على مواقع التواصل الاجتماعي رسائل مفادها أن مزيل العرق وكذلك استخدام المايكرويف والتعرض للمكيف وتناول الإندومي ومكعبات الماجي واستخدام البلاستيك تعد من مسببات السرطان، وبدورنا نؤكد لكم أن كل الأمور السابقة لا ترتبط بالسرطان ولا بأي شكل من الأشكال ولا يمكن أن تتسبب في الإصابة بالسرطان.