بشرى لمرضى السرطان .. ابتكار أول علاج للداء الخبيث

يعد مرض السرطان من أخطر الأمراض المنتشرة فى العصر الحديث ويتسبب فى معاناة كبيرة للمرضى سواء فى الام المرض ذاته أو العناء فى رحلة علاجه.

يسعى العلماء بشكل مستمر لابتكار طرق جديدة تساعد فى تخفيف معاناة مرضى السرطان واكتشاف طرق علاجيه أسهل وأفضل.

وفى هذا الإطار اكتشف باحثون من جامعة لافال الكندية إلى نوع هيدروجيل جديد مطبوع ثلاثي الأبعاد يمكن استخدامه لعلاج بعض مرضى السرطان وتحديدا النساء المصابات بـ سرطان عنق الرحم.

وفقا لما جاء فى موقع “ 3dprintingindustry ” يتكون هذا الجل من بوليمر حساس للحرارة ممزوج بجزيئات الذهب النانوية ويستطيع نقل الأدوية والعقاقير الطبية إلى عنق الرحم لدى المصابات بـ السرطان.

يعتقد الباحثون أن مع مزيد من البحث والتطوير، من الممكن استخدام بيانات المسح لتكييف هيدروجيلهم مع تشريح بعض المرضى مما يساعد فى علاج المرض بشكل أفضل وتحسين القدرة التعافي بعد إزالة الورم الخبيث من الجسم.

أوضح الفريق في ورقتهم البحثية، أنه "يمكن تطوير أنظمة هيدروجيل ماصة للجسيمات النانوية تتكيف مع التشريح المحدد للمريض للتطبيق في منطقة عنق الرحم المصابة بـ السرطان أو تجويف الورم بعد استئصاله.