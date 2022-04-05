كورونا أولها.. العلماء يطورون علاجات للسكري والقلب والسرطان

أمراض عديدة مثل السكري والضغط والقلب والسرطان ليس لها علاج يخلصك منها نهائيا، وكل ما يوجد له علاقة بها ما هو إلا مسكنات فقط، ولكن خلال الفترة الأخيرة طور العلماء عددا من العلاجات التي تساعد في القضاء على هذه الأمراض، ولكن هل كورونا منها؟

علاج مرض السرطان

أعلنت جامعة بن جوريون (BGU) أن فريقًا بحثيًا طور علاجًا جديدًا محتملاً لسرطان الرأس والرقبة (HNC) ، باستخدام عقار مستهدف وعلاج مناعي.

وجد الباحثون مزيجًا علاجيًا جديدًا من Trametinib، وهو دواء للسرطان ينقل نوعًا من خلايا الدم البيضاء القاتلة إلى موقع السرطان وAnti-PD-1، وهو علاج مناعي لا يقتل الخلايا السرطانية بشكل مباشر ولكنه يعيقها، مسار على الخلايا المناعية لجعلها أكثر انخراطًا في مكافحة الأورام.

ثم قام الباحثون بتحليل التفاعل بين الورم والمضيف الذي يسهل الهروب المناعي في الفئران الحاملة للورم ، ووجدوا أن استخدام علاج قصير باستخدام تراميتينيب يمكن أن يجعل الأورام المقاومة أكثر حساسية للعلاج المناعي المضاد لـ PD-1.

علاج السكري

طور فريق بحثي جهازا ذكيا يمكن ارتداؤه من نوع العدسات اللاصقة للوقاية من اعتلال الشبكية السكري وعلاجه في مراحله المبكرة عن طريق تشعيع 120 µW أحمر بعيد / ضوء LED لشبكية العين، جذبت هذه التقنية الخاصة بالعدسات اللاصقة LED الذكية اهتمامًا كبيرًا بأمراض العيون المختلفة.

يتم علاج اعتلال الشبكية السكري حاليًا عن طريق الحقن العلاجية المتكررة للغاية في مقلة العين أو آلاف الحروق الصغيرة التي يتم إجراؤها باستخدام الليزر لتدمير الشعيرات الدموية بالقرب من حواف الشبكية تحت التخدير، ويعتبر كلا الإجراءين مؤلمين للغاية بالنسبة للمريض.

وقال البروفيسور Sei Kwang: "لقد أثبتت هذه الدراسة جدوى جهاز يمكن ارتداؤه من نوع العدسة للتطبيقات ليس فقط لرصد تشبع الأكسجين ومعدل ضربات القلب وأمراض العيون، ولكن أيضًا لعلاج الاكتئاب والأرق وأمراض الخلايا العصبية والمزيد".

علاج مرض القلب

قال الخبراء وفقا لموقع dicardiology، إنه في أعماق الدماغ تنتج مجموعة من الخلايا العصبية الكبيرة هرمونًا يدفع أجسامنا للاحتفاظ بمزيد من السوائل وزيادة ضغط الدم.

يقول العلماء إن هذه الخلايا العصبية تلعب دورًا مهمًا في تمكين أجسامنا من الحفاظ على التوازن الصحي باستخدام مجموعة المهارات هذه للتخلص بكفاءة من الملح الزائد الذي نستهلكه في وجبة غير صحية.

لكن العلماء في كلية الطب في جورجيا وجامعة ولاية جورجيا يقولون أيضًا إن النظام الغذائي المزمن عالي الملح الذي يستهلكه معظم الأمريكيين يمكن أن يقلب هذا النظام ضدنا، مما يؤدي إلى فرط نشاط هذه الخلايا العصبية، واستمرار إنتاج هرمون الفازوبريسين ، وتضييق الأوعية الدموية و زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الشائعة مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

تفرز الخلايا العصبية الكبيرة في النواة فوق البصرية في منطقة ما تحت المهاد بالقرب من قاعدة الدماغ “الأوكسيتوسين”، وهو هرمون أساسي في الجهاز التناسلي، بالإضافة إلى الفازوبريسين، الذي يُسمى الهرمون المضاد لإدرار البول لأنه يساعد الجسم في الواقع على التمسك بالسوائل، والتي يمكن أن تساعد في تخفيف الملح الزائد في الجسم بحيث يمكن إفرازه في البول.

ووجد الباحثون أن تحميل الملح يزيد من إطلاق الخلايا العصبية المنتجة للفازوبريسين، ويزيد من انقباض الأوعية الدموية ويقلل من تدفق الدم المحلي، وعادة عندما تصبح الخلايا العصبية نشطة، يزداد تدفق الدم إليها، في عملية تسمى اقتران الأوعية الدموية العصبية.

ويساعد هذا في ضمان حصول الخلايا العصبية العاملة على الأكسجين الكافي والمغذيات اللازمة للحفاظ على النشاط المتزايد.

علاج فيروس كورونا

طور العلماء جزيئات بهدف قمع تكاثر فيروس كورونا 2 المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (SARS-CoV-2) في الخلايا الظهارية في الرئة.

ووفقا للدراسة، تم استخدام الدهون أو البوليمرات أو الببتيدات لتطوير ناقلات نانوية للجزيئات، حيث يفضل هذا النهج مع الأخذ في الاعتبار مسار الإعطاء الرئوي، يمكن أن تعاني الأنظمة القائمة على الدهون من مشاكل في الاستقرار، في حين أن التركيبات القائمة على البوليمر يمكن أن تكون مرذذة ومعالجتها إلى مسحوق جاف للاستنشاق.

وأظهرت polyplexes قدرة تحمل جيدة مع إظهار نشاط فعال مضاد للفيروسات ضد فيروس كورونا SARS-CoV-2، وتؤكد هذه النتائج بشكل جماعي قدرة العلاجات القائمة على جزيئات على العمل كمضادات للفيروسات وتقديم نهج علاجي جديد لمواجهة عدوى SARS-CoV-2.