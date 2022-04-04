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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ما هي أعراض متلازمة ما بعد كورونا ؟

كورونا
كورونا

يؤثر فيروس كورونا طويل المدى على ما يقرب من 1.3 مليون شخص، والأعراض الرئيسية هي التعب وضيق التنفس وآلام المفاصل، لكن هناك متلازمة أخرى تؤثر على كل من العينين والفم التي يمكن أن تعزى إلى مرض كوفيد الطويل.

ووفقا لموقع express، بالنسبة لمعظم الناس، يعد مرض كوفيد -19 مرضًا قصيرًا وخفيفًا، لكن البعض منهم يعانون من أعراض تشمل التعب المستمر والألم المستمر وضيق التنفس لعدة أشهر، والحالة المعروفة باسم "كوفيد الطويل" لها تأثير مدمر على حياة الأشخاص المصابين بمتلازمة سيكا كأحد هذه الأعراض التي يجب أن تكون على دراية بها.

أشارت الدراسة إلى أنه "طُلب من المرضى إعادة سرد وجود أو عدم وجود أعراض بأثر رجعي خلال المرحلة الحادة من فيروس كورونا COVID-19 وما إذا كانت كل أعراض استمرت في وقت الزيارة".

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ووجدت النتائج أن تدهور جودة الحياة لوحظ بين 44.1 في المائة من المرضى.

ولا تزال نسبة عالية من الأفراد يعانون من التعب (53.1٪) وضيق التنفس (43.4٪) وآلام المفاصل (27.3٪) وآلام الصدر (21.7٪).

وخلصت إلى أن: "وجدت هذه الدراسة أنه في المرضى الذين تعافوا من كورونا COVID-19، أبلغ 87.4 بالمائة عن استمرار وجود عرض واحد على الأقل، خاصة التعب وضيق التنفس".

تضمنت قيود الدراسة التركيز فقط على أقلية من الناس الذين ينتهي بهم الأمر بحاجة إلى علاج في المستشفى.

أعراض فيروس كورونا طويل المدى

تضمنت الأعراض الرئيسية لـ Long Covid وفقًا للدراسة ما يلي:

إعياء
ضيق في التنفس
الم المفاصل
ألم صدر
سعال
فقدان حاسة الشم
متلازمة سيكا. 

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