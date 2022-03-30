دراسة : نقص معدن الزنك يزيد من فرصة الإصابة بـ فيروس كورونا

توصل باحثون إلى أن المستويات المنخفضة من الزنك في الجسم مسؤولة أيضًا عن انتشار فيروس كورونا، نقص الزنك يقلل من مناعة الجسم مما يسهل على الفيروس التاجي دخول الجسم ويسبب العدوى.

الزنك معدن مهم ، مما يعني أن الجسم يحتاج إلى كميات صغيرة منه ؛ ولكنه من المغذيات الدقيقة المهمة التي تساعد جهاز المناعة ووظيفة التمثيل الغذائي، يشفي الجروح وينظم حاسة التذوق والشم.

وفقًا للمعايير الطبية ، يجب أن يتناول الذكر البالغ 11 مجم من الزنك يوميًا والأنثى البالغة 8 مجم من الزنك، ويساعد الزنك في النمو الخلوي ولهذا يحتاج الجسم كمية كافية من الزنك أثناء الطفولة والحمل.

وفقًا لبيانات البحث ، ساعدت مكملات الزنك مرضى فيروس كورونا على التعافي بشكل أسرع، وهناك بعض الإنزيمات الجزيئية الدقيقة الواقية التي تستخدم الزنك لتنشيط نفسها وتكون بمثابة درع، وتمنع دخول فيروس كورونا إلى الجهاز التنفسي وتساعد على إزالة الغشاء المخاطي أو آلية الدفاع الطبيعي للرئتين والتي من خلالها يخترق فيروس كورونا نظام المناعة.

كما ربط العديد من الخبراء قدرة الزنك على تعزيز المناعة وقدرته على تنظيم الطعم والرائحة بالتعرض لـ فيروس كورونا، نظرًا لأن هذا المعدن النادر يرتبط في الغالب بمناعة الجسم وأيضًا بأحد الأعراض الغريبة لعدوى الفيروس التاجي ، فقد ربط الخبراء نقصه بزيادة القابلية للإصابة بالعدوى.