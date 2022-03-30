انتبهى إليها.. أعراض شلل الأطفال عند الطفل

يعد شلل الأطفال هو عدوى فيروسية خطيرة يمكن الوقاية منه بالتطعيم ولا تظهر أي أعراض على معظم المصابين بشلل الأطفال ولن يعرفوا أنهم مصابون.

ولكن بالنسبة لبعض الأشخاص ، يتسبب فيروس شلل الأطفال في حدوث شلل مؤقت أو دائم ، مما قد يهدد حياتهم.

أعراض شلل الأطفال



وفقا لموقع “nhs” لن تظهر أي أعراض على معظم المصابين بشلل الأطفال وسيقاومون العدوى دون أن يدركوا أنهم أصيبوا.

سيعاني عدد قليل من الأشخاص من مرض شبيه بالإنفلونزا بعد 3 إلى 21 يومًا من الإصابة.

يمكن أن تشمل الأعراض:

ارتفاع في درجة الحرارة (حمى) إلى 38 درجة مئوية (100.4 فهرنهايت) أو أعلى

التهاب الحلق

صداع _

ألم في البطن

آلام العضلات

الشعور بالمرض

عادة ما تختفي هذه الأعراض في غضون أسبوع تقريبًا.

في عدد قليل من الحالات ، يهاجم فيروس شلل الأطفال الأعصاب في العمود الفقري وقاعدة الدماغ. يمكن أن يسبب هذا شللًا ، عادةً في الساقين ، والذي يتطور على مدار ساعات أو أيام.

لا يكون الشلل دائمًا دائمًا ، وغالبًا ما تعود الحركة ببطء خلال الأسابيع والأشهر القليلة القادمة.

لكن بعض الناس يعانون من مشاكل مستمرة. إذا تأثرت عضلات التنفس ، يمكن أن تكون مهددة للحياة.

المشاكل طويلة الأمد التي يسببها شلل الأطفال



على الرغم من أن شلل الأطفال غالبًا ما يمر بسرعة دون التسبب في أي مشاكل أخرى ، إلا أنه قد يؤدي أحيانًا إلى صعوبات مستمرة أو مدى الحياة.

يعاني عدد قليل من المصابين بالعدوى من درجة معينة من الشلل الدائم ، وقد يعاني آخرون من مشاكل تتطلب علاجًا ودعمًا على المدى الطويل.

يمكن أن تشمل:

ضعف العضلات

تقلص العضلات (ضمور).

مفاصل ضيقة (تقلصات)

التشوهات ، مثل التواء القدمين أو الساقين

هناك أيضًا احتمال أن يصاب الشخص المصاب بشلل الأطفال في الماضي بأعراض مماثلة مرة أخرى ، أو تتفاقم أعراضه الحالية بعد عدة عقود. يُعرف هذا باسم متلازمة ما بعد شلل الأطفال .

كيف تصاب بشلل الاطفال؟



يمكن أن تصاب بفيروس شلل الأطفال عن طريق شخص مصاب بالعدوى لمدة أسبوع تقريبًا قبل ظهور أي أعراض ، وحتى عدة أسابيع بعد ذلك. يمكن للأشخاص المصابين الذين ليس لديهم أي أعراض أن ينقلوا شلل الأطفال للآخرين.

علاج شلل الأطفال؟



لا يوجد علاج حاليًا لشلل الأطفال. يركز العلاج على دعم وظائف الجسم وتقليل مخاطر حدوث مشاكل طويلة الأمد أثناء محاربة الجسم للعدوى.

يمكن أن يشمل ذلك الراحة في الفراش في المستشفى ، ومسكنات الألم ، ودعم التنفس ، وتمارين الإطالة أو التمارين المنتظمة لمنع حدوث مشاكل في العضلات والمفاصل.