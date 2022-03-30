بنسبة 98.2%.. صحة أسوان: تطعيم 250 ألفًا خلال اليوم الثالث لحملة شلل الأطفال

أكد الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بأسوان، أنه تم الانتهاء من تطعيم ٢٤٩ ألفًا و ٥٨٤ طفلًا خلال اليوم الثالث لانطلاق حملة شلل الأطفال بنسبة ٩٨.٢% من إجمالي المستهدف والذي يبلغ ٢٥٤ ألفًا و١٧٨ طفلًا.

وقال أبو المجد إنه تم تطعيم ٧٩٥٩١ طفلا من خلال إدارة أسوان الصحية، ١٩٤٤٨ طفلا من خلال ادارة دراو الصحية، ٦٨٠٥٢ من خلال إدارة كوم أمبو الصحية، ١٣٢٧٢ بإدارة نصر النوبة الصحية، ٤٢٢٦٤ بإدارة ادفو غرب، ٢٦٩٥٧ بإدارة ادفو شرق، موضحا أن الحملة تستمر لمدة 4 أيام في الفترة من 27 إلى 30 مارس الجاري لتطعيم الأطفال في المرحلة العمرية من عمر يوم حتى 5 أعوام.

وأكد أن الحملات الموسمية للتطعيم ضد شلل الأطفال والأمراض الوبائية والمعدية التي تنفذها وزارة الصحة والسكان تهدف إلى رفع مناعة الأطفال ووقايتهم من هذه الأمراض، وهو الذي يحتاج إلى تكاتف كافة قوى المجتمع من الجهات التنفيذية، وأيضاً من المجتمع المدني ودور العبادة والإعلام للوصول بمصرنا خالية من مرض شلل الأطفال.

وأوضح مدير عام الطب الوقائي أن الحملة تستهدف تطعيم 254 ألفًا و178 طفلًا وطفلة على مستوى المحافظة من خلال 225 فريقاً ثابتاً بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، لافتًا إلى أنه في نفس الوقت يقوم 1120 فريقًا متحركًا بالتطعيم داخل مواقف السيسرفيس ودور العبادة والأسواق والحدائق العامة، بالإضافة إلى الفرق التي تجوب الشوارع من منزل إلى منزل بهدف الوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين من التطعيم.