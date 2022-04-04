متحور جديد من كورونا يهدد العالم.. منظمة الصحة تحذر من XE

يأبى فيروس كورونا أن يتوقف عن إرباك العالم وسرقة طمأنينته، فمع انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا مؤخرًا، عادت المتحورات الجديدة في الظهور مرة أخرى، والتي تتجلى اليوم قي ظهور متحور XE الجديد وتحذيرات منظمة الصحة العالمية منه.

حذرت منظمة الصحة العالمية (WHO) من متحور إكس إي "XE" الجديد من أوميكرون، وهو نوع أكثر قابلية للانتقال من أي سلالة سابقة من كورونا.

حث معهد تاتا للوراثة والمجتمع في الهند سكان العالم على عدم الذعر ومراقبة تطور متحور إكس إي عن كثب، قال راكيش ميشرا مدير معهد تاتا لعلم الوراثة والمجتمع (TIGS) حصريًا لـ ANI: " ظهر XE الجديد لأول مرة في منتصف يناير، لكنني أعتقد أنه ليست هناك حاجة "للذعر".

وأضاف: "حتى الآن، تم الإبلاغ عن 600 حالة فقط من المتحور الجديد في جميع أنحاء العالم، لكننا نحتاج إلى مراقبتها عن كثب ".

تقرير منظمة الصحة العالمية عن متحور كورونا الجديد

وفقًا لأحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، قد يكون المتحور الجديد المسمى XE أكثر قابلية للانتقال من أي سلالة من COVID-19 تم الإبلاغ عنها حتى الآن، وهو ما يشكل خطرًا قاتمًا ينتظر العالم.