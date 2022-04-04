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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مش خيال.. شاهد كلب آلي يجوب شوارع الصين لتحذير السكان|فيديو

كلب آلي
كلب آلي

انتشرت صور ومقاطع فيديو لـ كلب آلي في الصين، يقوم بدوريات في شوارع مدينة شنجهاي الخالية من السكان، حيث كان الكلب يبث بروتوكولات السلامة والأمان الخاصة بفيروس كورونا بلسكان أثناء الإغلاق.

 

وأرفقت السلطات في الصين رسالة صوتية على مكبر الصوت المسجل داخل الكلب الآلي، تحمل التعليمات الاحترازية لـ كورونا مثل ضرورة ارتداء الكمامة، غسل اليدين بشكل متكرر، التحقق من درجة الحرارة باستمرار وغيرها.

 

تم تصوير الفيديو داخل مجمع سكني في مدينة شنجهاي الصينية، حيث قال أحد السكان بأنه ظن أن الرسالة تصدر عن طائرة بدون طيار لكنه أدرك لاحقًا أنها كانت لـ كلب آلي، مثل أفلام الخيال العلمي على حد وصفه.

 

انتشر مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شارك مستخدمو الإنترنت ردود أفعالهم على الحدث، ووصفوا الكلب الأسود الآلي بأنه مخيف.

 

وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست أن التعليمات الأخرى من الكلب الآلي كانت: "قلل التجمعات وحسِّن التهوية الداخلية".

وكذلك: "حارب الوباء بالعلم وابق متحضرًا عندما تكون خارج المنزل".

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