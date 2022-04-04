مستشار الرئيس: الجهاز التنفسي أكثر ما يصاب بمتلازمة بعد التعافي من كورونا

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على الحالات التى تعانى من مشكلات صحية بعد التعافى من فيروس كورونا، وقال إن متلازمة ما بعد التعافي من كورونا هي التي تستمر لأسابيع بعد كورونا، ولكن التي تستمر لأكثر من ذلك تكون طويلة المدى.



وأضاف خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن المتخصصين قاموا بعمل رصد لـ الحالات التى تعانى من مشكلات صحية بعد التعافي لمعرفة أكثر جهاز تأثير.



وأشار إلى أن جهاز التنفس هو أكثر جهاز تأثير بالجسم بـ متلازمة ما بعد كورونا، ولذلك يشعر المريض بـ صعوبة فى التنفس، و الحساسية و تأثير الرئة.

وكشف أن جائحة كورونا تشهد استقرار كبير خلال الفترة الأخيرة مؤكدا أن الحالات التي تحتاج لدخول العزل غير موجودة، أن مستشفيات العزل في كل مصر خالية من المرضى، مشيرا إلى أن هناك انخفاضا شديدا في حالات الإصابة بفيروس كورونا بين المصريين.

وتابع أن العالم ومصر يتعاملون بحرفية شديدة جدا مع فيروس كورونا، لافتا إلى أن كورونا يتحول لموسمي مثل الانفلونزا الموسمية.