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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في شهر التوعية بسرطان المبيض .. أعراض لا تتجاهليها تشير بالإصابة للمرض

صدى البلد

يصيب سرطان المبيض المبايض ، وهي أعضاء تناسلية أنثوية تقع على جانبي الرحم. يمثل سرطان المبيض نسبة 3 في المائة من حالات السرطان لدى النساء.

و من الصعب اكتشاف سرطان المبيض في وقت مبكر. 

يمكن أن تحاكي الأعراض حالات أخرى وهناك احتمال ألا يكون لديك أي منها. لا توجد اختبارات فحص موثوقة للعثور على العلامات المبكرة للمرض 

 

 وفي شهر التوعية بسرطان المبيض ، الذي يُحتفل به في شهر مارس من كل عام ، تعرف على الأعراض التي يجب الانتباه إليها حتى تتمكن من مناقشتها مع طبيبك.

ففي مراحله المبكرة ، قد لا يظهر سرطان المبيض أي علامات ملحوظة عند ظهور الأعراض. هناك أنواع أخرى من الأعراض التي ترتبط عادةً بحالات أكثر شيوعًا مثل متلازمة القولون العصبي والتهاب المسالك البولية . بشكل عام ، تبدأ الأعراض لدى النساء عندما يبدأ السرطان بالانتشار ، ويغزو أجزاء أخرى من الجسم.

ما هي الأعراض الصامتة لسرطان المبيض؟

تتداخل العلامات المبكرة لسرطان المبيض مع أعراض الحالات الشائعة الأخرى.

و تحدث هذه الأعراض في معظم الأحيان بسبب شيء غير سرطاني.

الأعراض مثل:

* الانتفاخ ، صعوبة في الأكل
* آلام في البطن أو الحوض ، تورم في البطن
* تغير في عادات الأمعاء مثل الإمساك أو الإسهال أو غيرهما
* تكرار التبول وإلحاحها
* آلام الظهر
* تغيرات الشهية (فقدان الشهية ، الشعور بالشبع بعد تناول وجبة صغيرة)
* تغيرات الدورة الشهرية - انقطاع الدورة الشهرية ، النزيف الشديد ، التبقيع ، النزيف في غير فترات الدورة الشهرية ، الإفرازات المهبلية غير العادية
* الألم أثناء العلاقة الزوجية 
* التعب المزمن وفقدان الوزن 

إذا تلقيت علاجًا لواحدة من هذه الحالات واستمرت الأعراض لمدة أسبوعين أو أكثر ، فقم بالمتابعة مع طبيب أمراض النساء".

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