ضيق التنفس أبرزها.. لا يفضل الصيام لمرضى القلب في هذه الحالات

يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب اتخاذ احتياطات إضافية أثناء الصيام في شهر رمضان ، واستشارة أطباء القلب ، خاصة في تحديد التوقيت المناسب وجرعة أدويتهم ، وذلك لتجنب المضاعفات.

الصيام ليس له تأثير سلبي على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب المستقرة والذين لا تظهر عليهم أعراض متكررة ، مثل ألم الصدر أو ضيق التنفس ، قد يكون الصيام مفيدًا لهم، فيساعد انخفاض تناول الطعام الامتناع عن التدخين ، مما يخفف من آثار التبغ الضارة ؛ والأجواء المخففة للتوتر المصاحبة لشهر رمضان المبارك ؛ سيقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب بشكل عام ، وله أيضًا تأثير إيجابي على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب.

ومع ذلك ، قد يؤثر الصيام سلبًا على المرضى الذين يعانون من الحالات التالية:

مرضى القلب الذين يعانون من آلام متكررة في الصدر

مرضى قصور القلب الذين يعانون من التعب أو نقص الطاقة وضيق التنفس ، حيث يحتاجون إلى جرعات متكررة من الأدوية المدرة للبول.

المرضى الذين عانوا من النوبات القلبية يجب ألا يصوموا خلال الأسابيع الستة التي تلي النوبة القلبية

يجب على مرضى جراحة القلب المفتوح عدم الصيام خلال الأسابيع الستة التالية للجراحة

المرضى الذين يعانون من ضيق الصمام الأورطي للقلب (تضيق) أو التهاب

مرضى القلب الذين يتناولون مميعات الدم أو مضادات التخثر

مرضى عدم انتظام ضربات القلب الخبيث

المرضى الذين يعانون من أمراض القلب التي تتطلب مراقبة مهنية مستمرة