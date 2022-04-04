علماء يطورون علاجا واعدا يقضي على السرطان

توصل باحثون في جامعة لافال الكندية إلى هيدروجيل جديد مطبوع ثلاثي الأبعاد يمكن استخدامه لعلاج مرضى سرطان عنق الرحم.

وفقا لموقع 3dprintingindustry يتكون الجل من بوليمر حساس للحرارة ممزوج بجزيئات الذهب النانوية، حيث يمكنه نقل الأدوية إلى عنق الرحم لدى مرضى السرطان من الإناث، مع مزيد من البحث والتطوير، يعتقد الفريق أنه من الممكن استخدام بيانات المسح لتكييف هيدروجيلهم مع تشريح مرضى معينين، مما يساعد على علاج المرض بشكل أفضل وتحسين عملية التعافي بعد إزالة الورم.

أوضح الفريق في ورقتهم البحثية، أنه "يمكن تطوير أنظمة هيدروجيل ماصة للجسيمات النانوية تتكيف مع التشريح المحدد للمريض للتطبيق في منطقة عنق الرحم المتأثرة بالورم الخبيث أو تجويف الورم بعد الاستئصال".

وسيتم تسهيل تصميم هذه الأشياء من خلال فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي من المرضى، والتي يمكن أن تشكل أساس التصميمات بمساعدة الكمبيوتر اللازمة للطباعة ثلاثية الأبعاد."