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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يقلل من غثيان الصباح للحامل.. تعرف على فوائد الفلفل الحلو

الفلفل الحلو
الفلفل الحلو

الفلفل الأحمر والبرتقالي والأصفر مليء بفوائد صحية كبيرة ، فهو مليء بالفيتامينات وقليلة السعرات الحرارية، كما أنها مصدر ممتاز لفيتامين أ وفيتامين ج والبوتاسيوم، يحتوي الفلفل الحلو أيضًا على جرعة صحية من الألياف وحمض الفوليك والحديد.

يوفر الفلفل الحلو الأصفر عناصر غذائية أكثر من أي نوع آخر من الفلفل، كما أنه غني بفيتامين سي الذي يساعد على تحسين جهاز المناعة ويجعل الجسم أكثر مناعة ضد الأمراض. 

 

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فوائد الفلفل الألوان

ويعد الفلفل الأصفر من الخضروات الصحية نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي وتوافر المعادن المهمة مثل الفولات والمغنيسيوم والنحاس وغيرها.

ويساعد حمض الفوليك أيضًا النساء الحوامل على مكافحة غثيان الصباح، كان غثيان الصباح أحد مصادر عدم الراحة للأمهات.،لأن غثيان الصباح غالبًا ما يجعل الشخص غير منتج طوال اليوم، لذا ، إذا كنت حاملاً ووجدت شيئًا يساعدك في ذلك ، يمكنك تجربة تناول الفلفل الأصفر.

كما توصلت الدراسة إلى أن الاكتئاب أصبح يتزايد بشكل مثير للقلق بين مختلف الفئات العمرية، أفضل طريقة لتقليله هو الفلفل الأصفر. 

وهذا لأنه يحتوي على فيتامين ب 6 وحمض الفوليك الذي يمكن أن يساعد في تخفيف الاكتئاب، لذلك ، على الرغم من أنه بالتأكيد لا يمكن أن يساعد في علاج الاكتئاب تمامًا ، يمكن أن يساعد الفلفل الأصفر الأشخاص المصابين بالاكتئاب على تحسين مزاجهم ببطء، وبالتالي ، سيكون من الأسهل علينا أن نحيا حياة متوازنة.

 

 

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