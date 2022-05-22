لو بتعاني من نقص الحديد.. تناول هذه الأطعمة

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ، وهو أكثر أشكال فقر الدم شيوعًا ، هو انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء بسبب النقص الشديد في الحديد، بدون كمية كافية من الحديد ، لا يستطيع جسمك إنتاج ما يكفي من الهيموجلوبين ، وهي مادة موجودة في خلايا الدم الحمراء تجعل من الممكن لها نقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم، نتيجة لذلك ، قد تشعر بالضعف والتعب وسرعة الانفعال.
حوالي 20٪ من النساء ، و 50٪ من النساء الحوامل ، و 3٪ من الرجال ليس لديهم ما يكفي من الحديد في أجسامهم.
تشمل المصادر الجيدة جدًا للحديد غير المعدني ، مع 3.5 ملليغرام أو أكثر لكل وجبة ، ما يلي:
حبوب الإفطار المخصبة بالحديد
كوب واحد من الفاصوليا المطبوخة
نصف كوب من التوفو
تشمل المصادر الجيدة للحديد غير المعدني ، مع 2.1 ملليجرام أو أكثر لكل وجبة ، ما يلي :
نصف كوب من الفاصوليا المعلبة أو الفاصوليا الحمراء أو الحمص
كوب واحد من المشمش المجفف
كوب واحد من نودلز البيض المطبوخ
ربع كوب من جنين القمح