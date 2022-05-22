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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو بتعاني من نقص الحديد.. تناول هذه الأطعمة

الحديد
الحديد

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ، وهو أكثر أشكال فقر الدم شيوعًا ، هو انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء بسبب النقص الشديد في الحديد، بدون كمية كافية من الحديد ، لا يستطيع جسمك إنتاج ما يكفي من الهيموجلوبين ، وهي مادة موجودة في خلايا الدم الحمراء تجعل من الممكن لها نقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم، نتيجة لذلك ، قد تشعر بالضعف والتعب وسرعة الانفعال.

حوالي 20٪ من النساء ، و 50٪ من النساء الحوامل ، و 3٪ من الرجال ليس لديهم ما يكفي من الحديد في أجسامهم. 

 

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تشمل المصادر الجيدة جدًا للحديد غير المعدني ، مع 3.5 ملليغرام أو أكثر لكل وجبة ، ما يلي:

حبوب الإفطار المخصبة بالحديد
كوب واحد من الفاصوليا المطبوخة
نصف كوب من التوفو
تشمل المصادر الجيدة للحديد غير المعدني ، مع 2.1 ملليجرام أو أكثر لكل وجبة ، ما يلي :

نصف كوب من الفاصوليا المعلبة أو الفاصوليا الحمراء أو الحمص
كوب واحد من المشمش المجفف
كوب واحد من نودلز البيض المطبوخ
ربع كوب من جنين القمح

الحديد الهيموجلوبين مصادر الحديد الفاصوليا ​​​​​​​health

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