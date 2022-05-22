لو بتعاني من نقص الحديد.. تناول هذه الأطعمة

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ، وهو أكثر أشكال فقر الدم شيوعًا ، هو انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء بسبب النقص الشديد في الحديد، بدون كمية كافية من الحديد ، لا يستطيع جسمك إنتاج ما يكفي من الهيموجلوبين ، وهي مادة موجودة في خلايا الدم الحمراء تجعل من الممكن لها نقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم، نتيجة لذلك ، قد تشعر بالضعف والتعب وسرعة الانفعال.

حوالي 20٪ من النساء ، و 50٪ من النساء الحوامل ، و 3٪ من الرجال ليس لديهم ما يكفي من الحديد في أجسامهم.

تشمل المصادر الجيدة جدًا للحديد غير المعدني ، مع 3.5 ملليغرام أو أكثر لكل وجبة ، ما يلي:

حبوب الإفطار المخصبة بالحديد

كوب واحد من الفاصوليا المطبوخة

نصف كوب من التوفو

تشمل المصادر الجيدة للحديد غير المعدني ، مع 2.1 ملليجرام أو أكثر لكل وجبة ، ما يلي :

نصف كوب من الفاصوليا المعلبة أو الفاصوليا الحمراء أو الحمص

كوب واحد من المشمش المجفف

كوب واحد من نودلز البيض المطبوخ

ربع كوب من جنين القمح