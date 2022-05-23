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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الفيوم: لا أحد فوق القانون وسنواصل التصدي الفوري لجميع المخالفات

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء اللقاء

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم اجتماعاً مع رؤساء القرى ومسئولي المتغيرات المكانية بمركز سنورس، لمناقشة آليات التعامل مع تقارير وحدة المتغيرات المكانية للمخالفات التي تم رصدها، والإزالة الفورية لجميع المخالفات، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، وأحد أعضاء وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ الفيوم، ضرورة التصدي الحازم لجميع المتغيرات التي يتم رصدها، والإزالة الفورية للمخالفات فور وقوعها، موجهاً عضو وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام، بإخطار رؤساء القرى ومسئولي المتغيرات المكانية بالمركز، بالمخالفات التي تم رصدها بمعرفة وحدة المتغيرات المكانية، والكشوف الواردة من هيئة المساحة العسكرية، لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وقال المحافظ: "لا أحد فوق القانون أياً كان موقعه أو منصبه الوظيفي، ولا بد من إزالة جميع المخالفات فور حدوثها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين"، موجهاً رؤساء القرى بحصر جميع المتغيرات منذ بداية شهر يناير الماضي حتى الآن بجميع القرى، ومخالفات بناء الأسوار والحظائر والبيوت غير المسكونة التي تحتاج إلى دراسة أمنية، وإعادة دراسة هذه المتغيرات للتأكد من عدم وجود المخالفات مرة أخرى، مع إرسال هذه المخالفات إلى قسم الشرطة لتحديد موعد حملة لإزالتها.

وثمن "الأنصاري" جهود رؤساء المدن والقرى، مؤكداً أن ما يقومون به من عمل هو عدالة تخدم المجتمع، معرباً عن استعداد المحافظة الدائم لدعم كافة الجهود بالشكل الذي يضمن المصلحة العامة ويسهم في التيسير على المواطنين، موجهاً رئيس الوحدة المحلية لقرية السعيدية بسرعة إزالة الأكشاك المخالفة على الطريق السياحي لبحيرة قارون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ووجه محافظ الفيوم، جميع رؤساء القرى، بالمتابعة الدورية لمحاصيل القمح، وما تم حصاده منها، وما تم توريده بالفعل للشون والصوامع والهناجر، و المتابعة الدورية لجميع الجمعيات الزراعية الواقعة بنطاق كل وحدة محلية، للوقوف على المساحات المنزرعة بمحصول القمح وفقاً لكشوف الجمعية، والمساحات المنزرعة بالمحصول على أرض الواقع، وما تم توريده من المحصول حتى الآن.

واستمع محافظ الفيوم، لشكاوى عدد من المواطنين، ووجه بدراستها واتخاذ اللازم بشأنها.

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محافظ الفيوم مسئولي المتغيرات المكانية مركز سنورس وحدة المتغيرات المكانية بحيرة قارون الطريق السياحي لبحيرة قارون

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