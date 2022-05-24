النيابة تصرح بدفن شاب غرق في ترعة بقرية كفر الجزيرة بزفتىي

أصدر رئيس نيابة مركز زفتي اليوم قرار بإنهاء إجراءات تصريح دفن شاب لفظ أنفاسه الأخيرة غرقا في مياه ترعة ببحر شبين أمام قرية كفر الجزيرة وتسليم جثمانه إلي ذويه لدفنه بمقابر أسرته.

.

كان اللواء هانى عويس مدير امن الغربية تلقي مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة يفيد بوقوع حاله غرق بالقرب من قرية كفر الجزيرة بمدينة زفتي.

كما انتقلت قوات الحماية المدنية إلي موقع الحادث تحت إشراف مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالغربية بفريق إنقاذ نهري.



وانتشلت القوات جثة الشاب وتبين أنه يدعي"محمد.ح.ح" ١٩ عام ومقيم بقرية شنراق التابعة لمركز السنطة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .