في لمح البصر .. أسرع 3 علاجات تخلصك من الوزن الزائد

بـ 3 علاجات طبيعية يمكنك زيادة التمثيل الغذائي عن طريق تسريع تكسير الدهون.. إليك أبرز تلك العلاجات ومجموعة نصائح أخرى لتعزيز إنقاص الوزن وحرق الدهون وفقا لموقع بولد سكاى الهندي

1- الخردل

من البهارات الغنية بالنكهة هي مصدر جيد للدهون الصحية وتساعد على زيادة التمثيل الغذائي عن طريق تسريع تكسير الدهون.

يمكنك أيضًا شراء مسحوق الخردل وإضافته إلى الكاري.. لكن تأكد من عدم إضافة الكثير منه لأنه يمكن أن يجعل طعم طعامك مريرًا.

2. فواكه حمضيات



ثمار الحمضيات هي الأطعمة التي تعزز عملية التمثيل الغذائي فيمكنك تناول كوب من الماء الدافئ مع عصير ليمونة كاملة أو نصف ليمونة بانتظام ويعتبر مصدرًا جيدًا لفيتامين C ، وهو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية التي تعزز مناعتك وتنشط وظائف الخلايا الأساسية

إضافة إلى أن جميع الفواكه الحمضية مثل الليمون والكيوي والجريب فروت واليوسفي والكليمنتين والأناناس مفيدة لتعزيز عملية التمثيل الغذائي والتخلص من الدهون .

3. أعشاب



معظم الأعشاب التي نستخدمها في الأطعمة ، مثل الكزبرة والأوريجانو وإكليل الجبل والزعتر والشبت والشمر ، مليئة بمضادات الأكسدة.

تساعد مضادات الأكسدة على تحسين معدل التمثيل الغذائي فعندما يتعلق الأمر بإضافة الكثير من الأعشاب المجففة أو الطازجة إلى طعامك تعد أعشاب الجنزبيل والقرفة والكركم من الأعشاب المعززة لعملية التمثيل الغذائي التي يجب عليك تضمينها في نظامك الغذائي.

نصائح أخري



1-لا تجوع نفسك بل تناول الطعام كل 2-3 ساعات.

2-تناول طعامًا صحيًا ، حتى عند تناول الطعام بالخارج.

3-تعلم أن تقول لا للأطعمة التي ستجعلك لا تستطيع إنقاص وزنك.

4-يجب الحصول على النوم الكافي

5-لا وجبات خفيفة في وقت متأخر من الليل.