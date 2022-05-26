أخبار التكنولوجيا| حيلة مبتكرة يتبعها الهاكرز لاختراق واتساب والسيطرة على حسابك.. تكنو تعلن عن هاتف مميز ببطارية 7000 مللي أمبير

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أصدر تطبيق المراسلة الأشهر واتساب WhatsApp، تحذيرا جديدا لجميع المستخدمين بشأن التشفير، حيث يقوم عملاق التكنولوجيا بتذكير المستخدمين بخطورة الدردشات غير المشفرة.

للعثور على الأشخاص.. شبكة VK الروسية تطلق تطبيقا للملايين من مستخدميها



أطلقت شركة الإنترنت الروسية VK، تطبيقا مميزا قد يساعد الكثيرين على الالتقاء بأقربائهم الغائبين وأصدقائهم القدامى.

أعلنت شركة كابكوم Capcom اليابانية، المطورة لـ لعبة Dino Crisis، مؤخرا عن عزمها إعادة إحياء بعض عناوين الألعاب الكلاسيكية لمنصة بلايستيشن PS Plus.

كشفت شركة تكنو Tecno الصينية، النقاب عن أحدث هواتفها ذو ميزانية محدودة، ويمتاز هاتف Tecno Pova 3، على غرار الإصدار السابق للشركة Pova 2، ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 7000 مللي أمبير في الساعة.

كشف أحدث تقرير لـ Nikkei Asia، أن موردي آبل Apple في الصين قد تأخروا بعض الشيء عن الميعاد المناسب في تطوير سلسلة هواتف آيفون iPhone 14 ويرجع السبب الرئيسي لذلك إلى عمليات الإغلاق المستمرة والحظر بسبب فيروس كورونا المستجد 19 COVID في جميع أنحاء الصين.

تعمل شركة مايكروسوفت Microsoft،على تطوير نظام ويندوز Windows الفرعي لنظام أندرويد Android، والذي يسمح بتشغيل تطبيقات وألعاب أندرويد بسهولة على نظام تشغيل ويندوز 11، و يتم إطلاق هذه الميزة حاليا في المزيد من الدول حول العالم.

يتمتع واتساب WhatsApp، بقاعدة مستخدمين هائلة وهذا ما يجعله هدفا مهما للقراصنة، حيث أصبحت التهديدات الموجة للتطبيق بمثابة قواعد منتشرة في هذه الأيام حيث يطور المتسللون أدواتهم واستراتيجياتهم لتطوير المزيد من الخدع والحيل وتنفيذها ضد مستخدمي التطبيق المطمئنين.

كشفت شركة ريلمي الصينية، عن أحدث تعاون لها مع سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة Naruto، من خلال إطلاق إصدار محدود من الهاتف الرائد Realme GT Neo3، مستوحي تصميمه من شخصية "ناروتو" المعروفة بمسلسل النينجا الياباني.