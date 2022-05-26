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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| حيلة مبتكرة يتبعها الهاكرز لاختراق واتساب والسيطرة على حسابك.. تكنو تعلن عن هاتف مميز ببطارية 7000 مللي أمبير

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

سارع بتشفير رسائلك.. واتساب يصدر تحذيرا جديدا لملياري مستخدم
 

أصدر تطبيق المراسلة الأشهر واتساب WhatsApp، تحذيرا جديدا لجميع المستخدمين بشأن التشفير، حيث يقوم عملاق التكنولوجيا بتذكير المستخدمين بخطورة الدردشات غير المشفرة.

 

للعثور على الأشخاص.. شبكة VK الروسية تطلق تطبيقا للملايين من مستخدميها
 

أطلقت شركة الإنترنت الروسية VK، تطبيقا مميزا قد يساعد الكثيرين على الالتقاء بأقربائهم الغائبين وأصدقائهم القدامى.

 

لعبة Dino Crisis قد تكون في قائمة ألعاب بلايستيشن Plus الكلاسيكية
 

أعلنت شركة كابكوم Capcom اليابانية، المطورة لـ لعبة Dino Crisis، مؤخرا عن عزمها إعادة إحياء بعض عناوين الألعاب الكلاسيكية لمنصة بلايستيشن PS Plus.

 

تكنو تعلن عن هاتف Tecno Pova 3 مميز ببطارية 7000 مللي أمبير
 

كشفت شركة تكنو Tecno الصينية، النقاب عن أحدث هواتفها ذو ميزانية محدودة، ويمتاز هاتف Tecno Pova 3، على غرار الإصدار السابق للشركة Pova 2، ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 7000 مللي أمبير في الساعة.

 

بسبب كورونا.. تأخر تطوير هواتف آبل القادمة iPhone 14
 

كشف أحدث تقرير لـ Nikkei Asia، أن موردي آبل Apple في الصين قد تأخروا بعض الشيء عن الميعاد المناسب في تطوير سلسلة هواتف آيفون iPhone 14 ويرجع السبب الرئيسي لذلك إلى عمليات الإغلاق المستمرة والحظر بسبب فيروس كورونا المستجد 19 COVID في جميع أنحاء الصين.

 

مايكروسوفت تطلق عددا كبيرا من تطبيقات أندرويد على ويندوز 11
 

تعمل شركة مايكروسوفت Microsoft،على تطوير نظام ويندوز Windows الفرعي لنظام أندرويد  Android، والذي يسمح بتشغيل تطبيقات وألعاب أندرويد بسهولة على نظام تشغيل ويندوز 11،  و يتم إطلاق هذه الميزة حاليا في المزيد من الدول حول العالم.

 

احذر.. حيلة مبتكرة يتبعها الهاكرز لاختراق واتساب والسيطرة على حسابك
 

يتمتع واتساب WhatsApp، بقاعدة مستخدمين هائلة وهذا ما يجعله هدفا مهما للقراصنة، حيث أصبحت التهديدات الموجة للتطبيق بمثابة قواعد منتشرة في هذه الأيام حيث يطور المتسللون أدواتهم واستراتيجياتهم لتطوير المزيد من الخدع والحيل وتنفيذها ضد مستخدمي التطبيق المطمئنين.

 

برسومات وتصميم مميز.. ريلمي تطلق الإصدار المحدود GT Neo3 Naruto

 

كشفت شركة ريلمي الصينية، عن أحدث تعاون لها مع سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة Naruto، من خلال إطلاق إصدار محدود من الهاتف الرائد Realme GT Neo3، مستوحي تصميمه من شخصية "ناروتو" المعروفة بمسلسل النينجا الياباني.

واتساب تكنولوجيا ويندوز لعبة Dino Crisis بلايستيشن

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