9 اختصارات بـ واتساب على متصفح الويب.. اعرفها

يعد إصدار الويب من واتساب WhatsApp، أداة مهمة لاستخدام تطبيق المراسلة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، حيث تسهل نسخة الويب من واتساب الوصول إلى معظم ميزات نظام المراسلة الفورية ولكن على شاشة أكبر حتى عندما لا يكون هاتفك الذكي في الجوار.

وبحسب ما ذكره موقع "gadgetsnow"، هناك اختصارات معينة للوحة المفاتيح تجعل استخدام النظام الأساسي لـ واتساب ويب أكثر سهولة، حيث تكون هذه الاختصارات مفيدة بشكل خاص إذا كنت تعمل بدون فأرة الحاسوب أو "الماوس".

فيما يلي نستعرض إليك بعض اختصارات لوحة مفاتيح التي يمكنها أن تساعدك على استخدام WhatsApp Web بسهولة، لذلك يجب أن تعرفها:

9 اختصارات بـ WhatsApp Web يجب أن تعرفها

1. أرشفة الدردشة:يمكن للمستخدمين أرشفة الدردشة بالضغط على اختصار لوحة المفاتيح التالي Ctrl + Alt + Shift + E.



2. تثبيت الدردشة: لتثبيت دردشة ما في تطبيق واتساب ويب، يمكنك الضغط على الأزرار التالية بلوحة المفاتيح على جهاز الكمبيوتر الخاص بك: Ctrl + Alt + Shift + P.

3. بحث في الدردشة: إذا كنت تريد البحث عن دردشة ما في إصدار واتساب على سطح المكتب، فاضغط على الاختصار التالي: Ctrl + Alt + Shift + F.



4. كتم الصوت: باستطاعة مستخدمي واتساب ويب أيضا “كتم صوت” الدردشة الخاصة بإصدار الويب على غرار إصدار الهاتف المحمول، من خلال الضغط على المفاتيح التالية: Ctrl + Alt + Shift + M.



5. حذف الدردشة: يتوفر على إصدار الويب من واتساب خيار لحذف الدردشة، يمكنك الوصول إليه من خلال الضغط على الاختصار الآتي: Ctrl + Alt + Backspace

6. إنشاء مجموعة جديدة: على غرار ميزات إصدار الهاتف المحمول من واتساب، يمكن للمستخدمين بدء أو إنشاء مجموعة جديدة عبر نسخة الويب من خلال الضغط على المفاتيح التالية: Ctrl + Alt + Shift + N.

7. الوصول للملف الشخصي: يمكنك التحقق من معلومات الملف الشخصي و"حول" للمستخدمين الآخرين، من خلال النقر على ازرار لوحة المفاتيح التالية معا: Ctrl + Alt + P.

8. إعدادات الوصول: يمكن للمستخدمين الوصول إلى قائمة إعدادات واتساب بسهولة عبر متصفح الويب بالضغط على: Ctrl + Alt + وعلامة الفاصلة.

9. وضع علامة كغير مقروءة: لتمييز محادثة ما كـ “غير مقروءة”، انقر على الازرار الاتية: Ctrl + Alt + Shift + U.