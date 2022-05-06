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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحديث ضخم يصل تطبيق "واتساب".. تحقق من هاتفك للحصول على الميزات الجديدة

واتساب
واتساب

أعلن تطبيق الدردشة الشهير واتساب WhatsApp، المملوك لشركة ميتا Meta، عن إطلاق تحديثا ضخما لمستخدميه حول العالم، يتضمن هذا التحديث الذي حصله عليه عشاق تطبيق الدردشة الاجتماعية، خيارا لإرسال الملفات كبيرة الحجم.

وأفاد التقرير الذي نشرته صحيفة "express" البريطانية، بأن الملايين من مستخدمي تطبيق واتساب حول العالم، على وشك الحصول على مجموعة من الميزات الجديدة من خلال إصدار جديد ضخم يتضمن القدرة على إنشاء مجموعات أكبر إلى جانب إرسال ملفات أكبر بكثير إلى الأصدقاء والعائلة.

 

احذر فتح هذه الرسائل الثلاث على واتساب

مارك زوكربيرج يعلن إطلاق ميزة جديدة لـ "رسائل واتساب"

 

واتساب يحصل على مجموعة من الميزات الجديدة

وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المستخدمون عند إنشاء واحدة من تلك الدردشة الجماعية الشهيرة، من إضافة أكثر من 500 شخص إليها، حيث يضاعف التحديث الجديد الذي حصل عليه تطبيق "واتساب" الحد الأقصي للمشاركين في المجموعات من 256 إلى 500 مشاركا.

وسوف يرضي تغيير كبير آخر حصل عليه تطبيق "واتساب"، أي شخص يحب إرسال صور عالية الدقة أو مقاطع فيديو 4K إلى الأصدقاء، حيث تم زيادة الحد الأقصي لحجم الملف الذي يمكن إرساله عبر النظام الأساسي من 100 ميجابايت إلى 2 جيجابايت، وتعد هذه زيادة هائلة بالنسبة لخدمة الدردشة، ويجب أن ينهي هذا التحديث كابوس الاضطرار إلى ضغط الأشياء قبل إرسالها عبر الويب.

ولمساعدة أكثر من ملياري مستخدم على إدارة بيانات الهاتف المحمول والحفاظ على باقات الإنترنت الثمينة الخاصة بهم، ينصح واتساب مستخدمينه بإرسال واستقبال هذه الملفات الكبيرة عند الاتصال بشبكة الواي فاي Wi-Fi فقط، مع قيام الشركة بإضافة عداد أثناء التحميل أو التنزيل للسماح للمستخدمين بمعرفة المدة التي ستستغرقها عملية الإرسال.

 

واتساب يثير حماسة مستخدميه بعد ظهور ميزة طال انتظارها

ميزة واتساب الجديدة ستخفي حالة "آخر ظهور" لك من الغرباء

 

وأوضح واتساب قائلا: " إنه يمكن للمستخدمين الآن إرسال ملفات عبر التطبيق يصل حجمها إلى 2 جيجابايت في كل مرة، والتي ستكون محمية بواسطة ميزة التشفير من طرف إلى طرف"، مضيفا: "أن هذه زيادة عن الحد السابق البالغ 100 ميجابايت ونعتقد أن ذلك سيكون مفيدًا للتعاون مع الآخرين".

وأخيرا، تعد الترقية النهائية في هذا التحديث الكبير هي إضافة ميزة "ردود الفعل"، ويشبه هذا التغيير ما تقدمه شركة آبل Apple عبر منصة المراسلة الخاصة بها iMessage، حيث أصبح بإمكان مستخدمي واتساب الآن، التفاعل مع الرسائل بطريقة سريعة بواسطة الرموز التعبيرية في كل فقاعة دردشة،  ويعني هذا أنه يمكن للمستخدمين إضافة رمز إيموجي من بين 6 رموز مختلفة إلى رسالة بدلاً من كتابة رد.

ميزة "ردود الفعل"
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