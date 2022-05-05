مارك زوكربيرج يعلن إطلاق ميزة جديدة لـ "رسائل واتساب"

أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، عن أن تطبيق “واتساب” سيحصل على ميزته التفاعلية الأحدث، اليوم الخميس 5 مايو 2022.

وقال "مارك زوكربيرج" عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك:"ردود الفعل بـ واتساب تبدأ في الظهور اليوم"، إلى 6 خيارات من الرموز التعبيرية الخاصة بالميزة.

وكانت شركة واتساب قد أعلنت عن توفر ميزة "ردود الفعل" في الدردشات منذ فترة، واليوم، أعلن "مارك زوكربيرج" عن إطلاق الميزة بشكل رسمي لجميع مستخدمي الإصدار المستقر من تطبيق الدردشة على مستوي العالم.

منشور مارك زوكربيرج

وفي بعض الأحيان، تعلن خدمة المراسلة الأشهر عن بعض الميزات المتاحة للمستخدمين في وقت مبكر جدا، عندما تكون قيد الاختبار في التعليمات البرمجية الخاصة بالتطبيق أو ما يعرف بالإصدارات التجريبية من واتساب.

وفي الوقت نفسه، على مستخدمي الإصدار المستقر من واتساب الإنتظار لحين طرح الخاصية القادمة من وقت لآخر، والتي حصل عليها مستخدمي النسخ الاختبارية من التطبيق.

وبمجرد اختبارها لفترة طويلة، يعلن واتساب WhatsApp، عن إطلاق الميزة بشكل رسمي للنسخة المستقرة من التطبيق على بجميع إصداراتها، والشئ نفسه ينطبق على ميزة "ردود الفعل"، حيث يعد إعلان "مارك زوكربيرج" عن انتهاء فترة الانتظار.

واتساب يحصل على ميزة “ردود الفعل” بشكل رسمي



تعد ميزة "ردود الفعل" في المحادثات هي جزء من بعض الابتكارات التي أعلن عنها واتساب منذ فترة، حيث أعلن "مارك زوكربيرج"، صباح اليوم، أن ميزة التفاعلات على رسائل تطبيق واتساب ستنطلق اعتبارًا من اليوم.

وقد يستغرق الأمر بضع ساعات أو حتى أيام قبل أن تصبح الميزة الجديدة متاحة فعليًا على جميع الأجهزة، وتتيح ميزة "ردود الفعل" أو message reactions، للمستخدم التفاعل مع الرسائل من خلال 6 خيارات مختلفة من الرموز التعبيرية هي: الإعجاب، والحب، والضحك، والمفاجأة، والحزن، والشكر.



كيف تعمل ردود الفعل؟

يكفي الضغط مع الاستمرار على الرسالة الواردة سواء الدردشات الفردية أو الجماعية على واتساب، كي تظهر العديد من الرموز التعبيرية في القائمة الجديدة التي يمكنك استخدامها للرد على رسالة، هذا يجعل الرد على الرسائل أكثر ملاءمة دون الحاجة إلى إرسال رسالة جديدة على الفور، إنه أفضل حقا في المجموعات، ردود الفعل ليست جديدة بأي حال من الأحوال، حيث حصلت تطبيقات فيسبوك مثل إنستجرام وفيسبوك ماسنجر على خاصية تفاعلية للرد على الرسائل، وأيضا من منافسي واتساب مثل تيليجرام.