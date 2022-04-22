ميزة واتساب الجديدة ستخفي حالة "آخر ظهور" لك من الغرباء

يعمل تطبيق التراسل الأشهر واتساب WhatsApp، على تطوير ميزة جديدة، من شأنها أن تتيح للمستخدمين إخفاء مؤشر حالة مهم من جهات اتصال معينة، لاسيما التابعة لبعض الأشخاص المزعجين أو الغرباء.

وحسبما ذكرت صحيقة "express" البريطانية، يحتوي تطبيق واتساب، على عدد من ميزات الحالة التي تساعد جهات الاتصال الأخرى، على تتبع نشاط المستخدم ومعرفة عدد المرات التي استخدم فيها التطبيق ، بالإضافة إلى آخر توقيت لحالة اتصاله بالإنترنت.

ميزة واتساب الجديدة ستخفي حالة "آخر ظهور".. إليك الطريقة

وذلك إلى جانب العلامات الزرقاء التي تظهر بجوار الرسائل وتعرف بـ "مؤشرات القراءة"، للإشارة إلى أصدقائك وعائلتك أنك قمت بقراءة الرسالة بالفعل، والتي بدورها توضح لهم عدد مرات استخدامك لتطبيق WhatsApp.

ولأي سبب من الأسباب، قد ترغب في تقييد بعض تلك المعلومات، مع توفير تطبيق التراسل المملوك لشركة فيسبوك، مستويات مختلفة من الخيارات حول مقدار المعلومات التي يمكنك مشاركتها مع جهات الاتصال الخاصة بك أم لا، فحتى الآن، إذا كنت تريد تحديد من يرى معلومات آخر ظهور لك على واتساب أو ما يسمى بالـ Last Seen، سيمكنك إما السماح للجميع برؤية ذلك، أو السماح لجميع جهات الاتصال الخاصة بك، والتي قد تتضمن بعض الأشخاص المزعجين، أو تحديد خيار "لا أحد" لإخفاء حالتك عن جميع مستخدمي الواتساب.

ولحسن الحظ، يعمل واتساب على تطوير ميزة تسمح لك بإخفاء حالة ظهورك من جهات اتصال محددة، حيث سيسمح لك النظام الأساسي للتطبيق بحظر جهات اتصال معينة من رؤية حالة Last Seen الخاصة بك، فقد تم رصد الميزة في أحدث إصدار تجريبي من WhatsApp على أندرويد و iOS.



وفي حال تم طرح خاصية إخفاء آخر ظهور على واتساب، سوف تتمكن من تفعيلها بشكل مباشر من داخل التطبيق من خلال التوجه إلى قسم الإعدادات settings> ثم الانتقال إلى الحساب Account>ثم النقر على خيار الخصوصية أو Privacy> وسيتعين عليك بعد ذلك النقر فوق خيار "آخر ظهور" ثم تحديد "جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء" وتحديد جهات الاتصال التي تريد حظرها من رؤية هذه المعلومات.

ومن المتوقع أيضا أن يطرح واتساب ميزة مماثلة، لإخفاء صورة الملف الشخصي والتي ستتيح لك حظر جهات اتصال معينة من رؤية هذه الصورة.