عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ميزة واتساب الجديدة ستخفي حالة "آخر ظهور" لك من الغرباء

ميزة واتساب الجديدة
ميزة واتساب الجديدة ستخفي حالة "آخر ظهور"

يعمل تطبيق التراسل الأشهر واتساب WhatsApp، على تطوير ميزة جديدة، من شأنها أن تتيح للمستخدمين إخفاء مؤشر حالة مهم من جهات اتصال معينة، لاسيما التابعة لبعض الأشخاص المزعجين أو الغرباء.

وحسبما ذكرت صحيقة "express" البريطانية، يحتوي تطبيق واتساب، على عدد من ميزات الحالة التي تساعد جهات الاتصال الأخرى، على تتبع نشاط المستخدم ومعرفة عدد المرات التي استخدم فيها التطبيق ، بالإضافة إلى آخر توقيت لحالة اتصاله بالإنترنت.

 

ميزة جديدة لمستخدمي واتساب مستوحاه من "فيسبوك"

5 نصائح مهمة لجعل دردشات واتساب أكثر أمانا وخصوصية

 

ميزة واتساب الجديدة ستخفي حالة "آخر ظهور".. إليك الطريقة

وذلك إلى جانب العلامات الزرقاء التي تظهر بجوار الرسائل وتعرف بـ "مؤشرات القراءة"، للإشارة إلى أصدقائك وعائلتك أنك قمت بقراءة الرسالة بالفعل، والتي بدورها توضح لهم عدد مرات استخدامك لتطبيق WhatsApp.

ولأي سبب من الأسباب، قد ترغب في تقييد بعض تلك المعلومات، مع توفير تطبيق التراسل المملوك لشركة فيسبوك، مستويات مختلفة من الخيارات حول مقدار المعلومات التي يمكنك مشاركتها مع جهات الاتصال الخاصة بك أم لا، فحتى الآن، إذا كنت تريد تحديد من يرى معلومات آخر ظهور لك على واتساب أو ما يسمى بالـ Last Seen، سيمكنك إما السماح للجميع برؤية ذلك، أو السماح لجميع جهات الاتصال الخاصة بك، والتي قد تتضمن بعض الأشخاص المزعجين، أو تحديد خيار "لا أحد" لإخفاء حالتك عن جميع مستخدمي الواتساب.

ولحسن الحظ، يعمل واتساب على تطوير ميزة تسمح لك بإخفاء حالة ظهورك من جهات اتصال محددة، حيث سيسمح لك النظام الأساسي للتطبيق بحظر جهات اتصال معينة من رؤية حالة Last Seen الخاصة بك، فقد تم رصد الميزة في أحدث إصدار تجريبي من WhatsApp على أندرويد و iOS.


وفي حال تم طرح خاصية إخفاء آخر ظهور على واتساب، سوف تتمكن من تفعيلها بشكل مباشر من داخل التطبيق من خلال التوجه إلى قسم الإعدادات settings> ثم الانتقال إلى الحساب Account>ثم النقر على خيار الخصوصية أو Privacy> وسيتعين عليك بعد ذلك النقر فوق خيار "آخر ظهور" ثم تحديد "جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء" وتحديد جهات الاتصال التي تريد حظرها من رؤية هذه المعلومات.

ومن المتوقع أيضا أن يطرح واتساب ميزة مماثلة، لإخفاء صورة الملف الشخصي والتي ستتيح لك حظر جهات اتصال معينة من رؤية هذه الصورة.

ميزة واتساب الجديدة ستخفي حالة "آخر ظهور"
واتساب ميزة واتساب الجديدة WhatsApp تطبيق واتسآب اخفاء اخر ظهور للواتساب واتس اب ميزات الواتس الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلام موثوق.. خالد سرحان: ماتش مصر والسنغال هيتعاد

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

دعاء ليلة القدر والعشر الاواخر من رمضان..7 كلمات للمغفرة وقضاء الحاجات

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

بالصور والفيديو.. اشتعال سيارتين بطريق جنيفة بالسويس إثر تصادم مروع

موضوعات متعلقة

أصبح مملا للغاية.. تعليق ترامب حول شراء "إيلون ماسك" لتويتر|فيديو

شاومي تطلق هاتفها الجديد Xiaomi Civi 1S.. تعرف على المواصفات والسعر

Redmi 10 Power.. هاتف جديد من شاومي بمواصفات ممتازة وتكلفة منخفضة

ريلمي تكشف عن أحدث إصدارات سلسلة Realme Q5

ترشيحاتنا

حولت الألم إلى أمل.. منال بطلة "ناجيات الحروق" وأجمل وجه إعلاني برمضان

أوهم المواطنين بتوظيف أموالهم فى تجارة اللحوم.. نصاب يواجه الحبس 7 سنوات

تجديد رخصة محل في القاهرة.. الشروط والأوراق المطلوبة

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

فيوتشر يرفض بيع أحمد عاطف للزمالك بسبب علي ماهر

إطلاق اسمها على نوع جديد من الديدان.. تكريم غريب للفنانة تايلور سويفت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شريف إكرامي: أنا ممكن أعمل الفلوس سجاجيد تحت رجلي

السندريلا تحولت لوحش.. هكذا فضح جوني ديب "آمبر هيرد" أجمل نساء هوليود

نسرين أنور عكاشة: راجعين يا هوى أعاد الجمهور للزمن الجميل وبكيت بعد رؤية التتر|حوار

طريقة عمل الكحك الناعم .. 5 وصفات مختلفة

فيديو

لقاء المصارحة.. السيسي يتحدث عن الأزمة الاقتصادية العالمية وتحديات مصر.. فيديو جراف

بمناظركم دي تتمسكوا آداب.. تفاصيل واقعةسيدة المترو وتعديها على فتاتين

اتقبض عليها .. تطورات أزمة سيدة المترو والثلاث بنات

3 أشقاء.. طلاب دمياط بكلية طب جامعة سيناء راحوا ضحية حادث ما القصة ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ