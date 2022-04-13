واتسآب يحصل على ميزات جديدة انتظرها الكثيرون

أظهرت تسريبات جديدة أن مالكة تطبيق واتسآب "ميتا"، تختبر ميزات جديدة لتحسين خدمة المراسلة الفورية التابعة لها، والتي ستتيح للمستخدمين إمكانية الرد على الرسائل عبر رسوم تعبيرية جديدة، وعلى ما يبدو أن منصة الدردشة الاجتماعية ستحصل على المزيد المميزات قريبا.

ووفقا لموقع "WABetaInfo"، المتخصص في رصد مزايا تطبيق واتسآب WhatsApp الجديدة، أن شركة "ميتا" تطور مجموعة جديدة من الميزات المهمة والمفيدة لتطبيق الدردشة العالمي، منها ميزة تساعد المستخدمين على إضافة تعديلات ورموز تعبيرية على الفيديوهات قبل إرسالها للآخرين.

وفي وقت سابق أشار موقع الويب المستقل "WABetaInfo"، إلى أن مطور واتسآب، يعملوا على تطوير ميزة جديدة ميزات تضيف المزيد من أدوات الرسم وتحرير الصور في لمستخدمي التطبيق مباشرة على هواتف آيفون.

وأوضح "WABetaInfo"، أن الإصدار التجريبي من تطبيق واتسآب على الأجهزة العاملة بنظام التشغيل iOS، والذي يحمل الإصدار رقم 22.8.0.73، يوفر أدوات جديدة للرسم والكتابة على لقطات الشاشة والملاحظات قبل إرسالها للآخرين.

أدوات الرسم وتحرير الصور بتطبيق واتسآب

وتظهر لقطة الشاشة التي شاركها موقع "WABetaInfo"، خيارات لقلمين جديدين بسماكة خط مختلفة للرسم والكتابة على الصور بتطبيق واتسآب، بالإضافة إلى ميزة ستتيح للمستخدمين إمكانية طمس مناطق معينة من الصور باستخدام أدوات جديدة.

وكما يعمل مطورو واتسآب على واجهة جديدة مخصصة لمحرر الصور التي سيتم تعديلها وطرحها قريبا، وسيظهر أسفل الواجهة 3 رموز للأقلام المخصصة للكتابة والرسم وبجانبها الأدوات الجديدة المخصصة لتمويه أجزاء الصور.



اختصار دردشة جديد لتطبيق الأعمال من واتسآب

يعمل واتسآب على ميزة جديدة للإصدار الأعمال الخاص بها، والتي ستضيف للمستخدمين خاصية تسمى "اختصار الدردشة"، من أجل إنشاء طلبات جديدة بسرعة بعد إصدار تحديث مستقبلي للتطبيق على الهواتف الذكية.

وكما تظهر لقطة الشاشة، ستتم إضافة اختصار دردشة جديد يسمى "Order" إلى ورقة إجراءات الدردشة على تطبيق الأعمال من واتسآب، مما سيسمح للشركات بإنشاء اختصار الطلب لعملائها، عندما تنشئ الشركة طلبًا، فإنها تختار المنتج والكمية والسعر وستتم مشاركتها مع العميل من الدردشة التي تم إنشاؤها منها.

