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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحذير جديد لمستخدمي واتسآب .. "احذف هذه الرسالة الآن"

واتسآب
واتسآب

وضع مستخدمي واتسآب WhatsApp، في حالة تأهب قصوى بشأن عملية احتيال جديدة وخطيرة، والتي استهدفت عشرات الآلاف من الأشخاص من مستخدمي تطبيق التراسل الشهير حول العالم.


وحسبما ذكرت "express" البريطانية، حذر مستخدمو واتسآب من تهديد جديد يجب الانتباه إليه، بسبب عملية احتيال جديدة منتشرة عبر رسائل البريد الإلكتروني، والتي يمكنها أن تمنح لصوص الإنترنت وصولا كاملا إلى حساباتهم المصرفية.

 

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ويحاول المحتالون الآن سرقة الأموال عبر البريد الإلكتروني، حيث تم إرسال ما يقرب من 30000 رسالة تزعم أنها إشعار من واتسآب، تخبرك أنك تلقيت بريدًا صوتيًا خاصًا جديدًا، مع زر داخل البريد الإلكتروني يدعي أنه يرسل لك التسجيل داخل التطبيق.

وسيؤدي النقر فوق الزر إلى تنزيل برامج ضارة على جهازك قادرة على سرقة جميع معلومات تسجيل الدخول المحفوظة في متصفح الويب، بما في ذلك بيانات اعتماد تسجيل الدخول المصرفي وتسجيلات الدخول لخدمات الدفع الالكتروني وغيرها المزيد.

رسالة البريد الالكتروني التي تستخدم في الاحتيال على مستخدمي واتسآب

وبدلا من مجرد إرسال رسالة بريد إلكتروني تحتوي على إشعار، لن يخطرك واتسآب أبدا بأي رسالة غير مقروءة أو بريد صوتي عبر البريد الإلكتروني، وبدلاً من ذلك ترسل الخدمة المملوكة لشركة "ميتا" الأمريكية إشعارًا على هاتفك الذكي.

ويتجه المحتالون إلى استخدام رسائل البريد الإلكتروني عبر الإنترنت، لخداع مستخدمو واتسآب، لأنه يسمح لهم بتجاوز الإجراءات الأمنية التي تتبعها الخدمة لحماية مستخدميها، إذ بمجرد بالنقر فوق الارتباط، لن تحذرك خدمة البريد الإلكتروني التي تستخدمها سواء Gmail أو Outlook أو مزود آخر بشأن آمان الموقع الذي سينقلك إليه الرابط المرفق بالرسالة.

وفي حال نقر أي مستخدم لتطبيق واتسآب على الرابط في البريد الإلكتروني، فقد ينتهي به الأمر إلى إفراغ محفظته الالكترونية وسرقة جميع أمواله، لأن البرامج الضارة التي يتم تنزيلها على جهازه قادرة على سرقة بيانات اعتماد الحساب المخزنة في المتصفحات، والوصول إلى محافظ العملات المشفرة وحتى الوصول إلى الملفات المحفوظة على جهاز الكمبيوتر.

وقد اكتشاف التهديد الجديد، من قبل الباحثين في مزود حلول أمان البريد الإلكتروني Armorblox، والذين أوضحوا في منشور عبر الإنترنت أن هذا التهديد خطير وفعال ومنتشر بين مستخدمي واتسآب، وقالوا: "نظرا لأننا نتلقى الكثير من رسائل البريد الإلكتروني من مزودي الخدمة، فقد تم تدريب أدمغتنا على تنفيذ الإجراءات المطلوبة بسرعة بدون مراجعة أو التحقق من صحة الرسالة الواردة إلينا في صندوق البريد الالكتروني".

وللبقاء آمنا، من الأفضل دائما فحص رسائل البريد الإلكتروني أو إخضاعها لاختبار العين، حيث يمكنك بنفسك فحص اسم المرسل وعنوان البريد الإلكتروني للمرسل واللغة داخل البريد الإلكتروني والعثور على أي تناقضات منطقية في البريد الإلكتروني، على سبيل المثال لماذا يؤدي رابط خاص بخدمة واتسآب إلى نقلك إلى صفحة أخرى لأي موقع على الإنترنت.


نصائح خبراء أمان البريد الإلكتروني


قدم خبراء Armarblox لأمان البريد الإلكتروني، بعض النصائح حول كيفية منع أي من عمليات تسجيل دخول المستخدم الحساسة من الوقوع في أيدي المتسللين

أولا: قم باستخدام المصادقة متعددة العوامل (MFA) على جميع الحسابات التجارية والشخصية التي تستخدمها على الإنترنت.

ثانيا: لا تستخدم نفس كلمة المرور على عدة مواقع أو حسابات متعددة.

ثالثا: استخدم برنامج إدارة كلمات المرور مثل LsatPass أو 1password لإدارة وتخزين كلمات مرور حسابك بسهولة.

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