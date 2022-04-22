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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كل ما تريد معرفته عن خاصية "مجتمعات واتساب"

واتساب
واتساب

قالت شركة ميتا Meta، المالكة لتطبيق واتساب WhatsApp، إنها ستقوم بتأجيل إطلاق ميزة مجتمعات واتساب WhatsApp Communities، في البرازيل كجزء من خطتها لمعالجة انتشار المعلومات المضللة بالدولة قبل بدأ الانتخابات الرئاسية.

وبحسب ما ذكره موقع "zdnet"، كانت شركة “ميتا”، قد أعلنت خلال الأسبوع الماضي، عن أداة جديدة لتطبيق المراسلة تسمى “المجتمعات” أو Communities، وهي بديل غني بالميزات للمحادثات الجماعية، والتي ستمكن الملايين من المستخدمين من إرسال رسائل إلى مجموعات مختلفة في نفس الوقت.

 

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ميزة جديدة لمستخدمي واتساب مستوحاه من "فيسبوك"

 

وأشارت شركة "ميتا"، إلى أن ميزة "المجتمعات تتضمن أدوات مثل مشاركة الملفات والمكالمات الجماعية لما يصل إلى 32 شخصا، بالإضافة إلى ضوابط الإشراف والقدرة على استضافة مجموعات فرعية.

ووفقا للشركة، سيتم إطلاق الميزة فقط في البرازيل بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شهر أكتوبر القادم، ويأتي قرار تأجيل إطلاق ميزة واتساب الجديدة، هو “إجراء احترازي” لتجنب تضخيم الضجيج حول العملية الديمقراطية في "عام معقد" حافل بالمشكلات، وفقا لـ رئيس السياسة العامة للشركة، داريو دوريجان.

وتعد البرازيل واحدة من أكبر الأسواق استخداما لـ واتساب في العالم، وهي من بين أكثر الدول نشاطا من حيث عدد المستخدمين، لذا تعتبر خطوة تأجيل إطلاق الميزة قرار صائبا من الشركة، وهو يأتي في أعقاب اتفاقها مع المحكمة الانتخابية العليا البرازيلية (TSE)، لاتباع بعض التدابير الخاصة لوقف انتشار المعلومات المضللة وانتشار الأخبار المزيفة على منصة المراسلة، والتي قد تكون ضارة بالانتخابات المقبلة.

كل ما تريد معرفته عن خاصية "مجتمعات واتساب"
 

تتيح خاصية مجتمعات واتساب WhatsApp Communities، لمستخدمي التطبيق من الجمع بين مجموعات منفصلة تحت مظلة واحدة وضمن هيكل يعمل لصالحهم، حيث يمكن للأشخاص تلقي التحديثات المرسلة إلى مجتمعهم وتنظيم مجموعات المناقشة الصغيرة بسهولة للأمور التي تهمهم.

وكما تحتوي خاصية "المجتمعات" أيضا على أدوات جديدة فعالة للمدراء، من بينها نشر الرسائل الإعلانية التي يتم إرسالها إلى الجميع والتحكم في المجموعات التي يمكن تضمينها، وكما تعمل شركة "ميتا" المالكة لـ واتساب، على توفير بعض الخصائص لميزة المجتمعات خلال الأسابيع القادمة، من بينها الآتي:

- التشفير من طرف لطرف: ستحفظ خاصية "مجتمعات" خصوصية المستخدمين، حيث يتم حماية الرسائل وتشفيرها بشكل كامل من طرف لطرف وهي من أهم خصائص واتساب.

- ردود الأفعال: سوف توفر واتساب مجموعة من الرموز التعبيرية كرودود فعل خاصة بميزة المجتمعات، حتى يتمكن الأشخاص من التعبير عن آرائهم بسرعة دون الحاجة لإرسال المزيد من الرسائل الجديدة.

- خاصية حذف الرسائل لمدراء المجموعات: سيتمكن مدراء المجموعات من حذف الرسائل المثيرة للمشاكل من جميع المحادثات التي يرسلها المشاركين بالمحادثة.

- مشاركة الملفات: سيتم زيادة سعة مشاركة الملفات إلى 2 جيجابايت، حتى يتمكن المستخدمون بسهولة من التعاون إذا كانوا يعملون على مشاريع مشتركة.

- دعم المكالمات الجماعية: سيكون هناك إمكانية لاجراء مكالمات صوتية بنقرة واحدة لما يصل إلى 32 شخصا بشكل جديد كليا.

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