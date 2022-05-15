تحديثات من واتسآب.. واجهة مميزة لحالة النص ورسائل مختفية جديدة

يواصل تطبيق التراسل الشهير واتسآب WhatsApp، تحديث نفسه لتقديم ميزات جديدة لأكثر من ملياري مستخدم على مستوى العالم.

وبحسب ما ذكره موقع "livemint"، أعلن تطبيق المراسلة الفورية المملوك لشركة ميتا Meta، مؤخرا عن تغييرات كبيرة في ميزاته داخل التطبيق مثل مشاركة ملفات الوسائط بسعة 2 جيجابايت وزيادة الحد الأقصى للمكالمات الجماعية.



وفي التحديث الأخير، يعمل "واتسآب" على تعديل صفحة تحديث الحالة مع جلب تغييرات طفيفة، حيث اكتشف فريق موقع "WABetaInfo"، أن المنصة قد أزالت الرموز التعبيرية والنص وخيارات ألوان الخلفية من تذييل صفحة تحديث الحالة ونقلها إلى الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة.

صفحة تحديث الحالة بتطبيق واتسآب

وتتعلق الميزة الثانية بـ الرسائل المختفية، حيث يعمل فريق مطورو واتسآب حاليا، على إضافة ميزات وتحسينات جديدة للرسائل سريعة الاختفاء، سيتم إصدارها في تحديث مستقبلي للتطبيق، والتي ستتيح للمستخدمين رؤية مقدمة جديدة للرسائل المختفية داخل نافذة الدردشة.

ميزة اختفاء الرسائل القادمة لتطبيق واتسآب

وأشار الموقع المتخصص في رصد مزايا واتسآب الجديدة "WABetaInfo"، إلى أن لقطة الشاشة الخاصة بميزة اختفاء الرسائل القادمة، تظهر صفحة جديدة تعلو مقدمتها شعار إختفاء الرسائل بالإضافة إلى ثلاثة رموز أخرى، تدور أحدهما حول توفير ميزة خاصة بإمكانية الاحتفاظ بالرسائل المختفية حتى بعد انتهاء صلاحيتها.

كما تظهر لقطة الشاشة الخاصة بـ "تحديث حالة النص" القادمة، أن واتسآب يقوم بإنشاء معاينة غنية عن طريق إضافة المزيد من التفاصيل إلى الرابط المشترك، والتي ستكون متاحة في تحديث مستقبلي، لمستخدمي تطبيق المراسلة على الهواتف العاملة بنظام التشغيل iOS.

وستظهر أيضا "واجهة تحديث حالة النص" الجديدة، وهي متاحة أيضا لبعض مختبري الإصدار التجريبي على أندرويد، حيث يقوم واتسآب بنقل أيقونة الرمز التعبيري ورمز تغيير النص ومحدد لون الخلفية إلى أعلى يمين الشاشة.

"واجهة تحديث حالة النص" الجديدة بتطبيق واتسآب

اختصار الرد السريع على الرسائل

يشار إلى أن واتسآب يعمل على ميزة جديدة من شأنها إضافة اختصار جديد للرد على الرسائل، حيث يمكنك الرد بسرعة على رسالة في سلسلة دردشة باتباع طريقتين مختلفتين.

ويمكنك باستخدام الطريقة الأولى، تحديد "رد" مباشرة ضمن خيارات الرسالة، أو النقر مرتين على صف الرسالة لإضافة رد جديد، وفي التحديث الأخير للإصدار التجريبي من تطبيق واتسآب على سطح المكتب، والذي يحمل الرقم 2.2218.0، وتشمل الطريقة الثانية، إضافة اختصار جديد للرد على الرسائل داخل زر رد الفعل، وبفضل الاختصار الجديد، سيتمكن المستخدم من الرد على الرسالة بطريقة أسرع من ذي قبل بمجرد النقر فوق الاختصار مرة واحدة بدلا من مرتين.