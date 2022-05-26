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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تكنو تعلن عن هاتف Tecno Pova 3 مميز ببطارية 7000 مللي أمبير

هاتف تكنو Tecno Pova
هاتف تكنو Tecno Pova 3

كشفت شركة تكنو Tecno الصينية، النقاب عن أحدث هواتفها ذو ميزانية محدودة، ويمتاز هاتف Tecno Pova 3، على غرار الإصدار السابق للشركة Pova 2، ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 7000 مللي أمبير في الساعة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أطلقت شركة تكنو الصينية، المتخصصة في صناعة الهواتف المحمولة، هاتف الألعاب الجديد Tecno Pova 3، إلى الأسواق الفلبينية، ومن المتوقع أن يشق طريقه إلى المزيد من الأسواق قريبا.

 

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مواصفات تكنو Pova 3

وتعد نقطة البيع الرئيسية في هاتف Pova 3، هي البطارية الضخمة والتي تبلغ سعتها 7000 مللي أمبير في الساعة، وتدعي تكنو أن عمر البطارية قد يستمر في العمل لمدة يومين على الأقل قبل الحاجة إلى إعادة شحنها مرة أخرى.

مواصفات تكنو Pova 3

ويأتي هاتف Pova 3 أيضا مزودا بالعديد من تحسينات البطارية بما في ذلك وضع توفير الطاقة الفائق ووظيفة الشحن العكسي حتى تتمكن من شحن الأجهزة الأخرى بسرعات تصل إلى 10 وات، كما يدعم الهاتف سرعات شحن تصل إلى 25 وات، على الرغم من أنه يأتي مزودا بشاحن بقدرة 33 وات في الصندوق.

وزودت تكنو هاتفها الجديد Tecno Pova 3، بشاشة كبيرة مميزة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.9 بوصة، وبجودة عرض FHD +، تبلغ دقتها 1080× 2460 بكسل، وتدعم معدل تحديث 90 هرتز في الثانية.

مواصفات تكنو Pova 3

ويمتاز هاتف تكنو الجديد Tecno Pova 3، بمعالج قوى من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Helio G88، والمطور بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، القابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

وجاء هاتف تكنو Tecno Pova 3، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بمستشعر بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب مستشعرين إضافيين بدقة 2 ميجابكسل، ويضم الهاتف كاميرا أمامية مميزة تحتوي على مستشعر بدقة 8 ميجابكسل.

وتشمل الميزات الأخرى بهاتف تكنو Tecno Pova 3، منفذ شحن من نوع Type-C، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع على الجانب، ومقبس سماعة رأس وجهاز استقبال راديو FM، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم HIOS، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.


سعر هاتف تكنو Tecno Pova 3

ويتوفر هاتف تكنو Tecno Pova 3، في ثلاثة خيارات لونية هي: الأسود والفضي والأزرق، للبيع في الفلبين، مقابل سعر يعادل 172 دولار (أي ما يعادل 3 الآف و200 جنيه مصري)، لطراز 4 + 64 جيجابايت، ومقابل سعر حوالي 180 دولار (أي ما يعادل 3 الآف و400 جنيه مصري)، لنسخة بسعة 6 + 128 جيجابايت.

سعر هاتف تكنو Tecno Pova 3
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