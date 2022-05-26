عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

احذر.. حيلة مبتكرة يتبعها الهاكرز لاختراق واتساب والسيطرة على حسابك

واتساب
واتساب

يتمتع واتساب WhatsApp، بقاعدة مستخدمين هائلة وهذا ما يجعله هدفا مهما للقراصنة، حيث أصبحت التهديدات الموجة للتطبيق بمثابة قواعد منتشرة في هذه الأيام حيث يطور المتسللون أدواتهم واستراتيجياتهم لتطوير المزيد من الخدع والحيل وتنفيذها ضد مستخدمي التطبيق المطمئنين.

وبحسب ما ذكره موقع "91mobiles" التقني المتخصص، سلط راهول ساسي، لشركة المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة CloudSEk، وهي شركة تعمل بالذكاء الاصطناعي تتنبأ بالتهديدات السيبرانية، الضوء حول طريقة جديدة يتبعها الهاكرز لتجاوز أمان تطبيق واتساب.

 

انتبه.. واتس آب سيتوقف عن هذه الأجهزة| التفاصيل الكاملة

حيلة ذكية تساعدك على إخفاء مؤشر الكتابة في واتساب

 

حيلة بسيطة تمكن الهاكرز من اختراق واتساب والسيطرة على حسابك


ووفقا لراهول ساسي، فإن هذه الحيلة الجديدة هي أبسط طريقة لاختراق حساب واتساب لشخص ما، وتتمثل عملية الاحتيال الجديدة، في أن يتلقى الضحية مكالمة من المهاجم يطلب فيها من المستخدم إجراء مكالمة على رقم معين، وإذا قام المستخدم بالاتصال بالرقم المطلوب، فيمكن للمتسلل بسهولة الاستيلاء على حساب المستخدم بحركة جديدة مبتكرة.

وتبدو الحيلة الجديدة مشابهة لعملية احتيال WhatsApp OTP التي ظهرت العام الماضي في أبريل، وقال "ساسي"، موضحا كيفية عمل عملية الاحتيال الجديدة: "إنه على الرغم من وجود المئات من عمليات الاحتيال على واتساب، ولكن هذه العملية المحددة بسيطة جدا ولكنها خطيرة، فكلما كانت الحيلة أبسط وأقصر، كانت عملية الخداع أكثر نجاحا بالنسبة للهاكرز".

ولتنفيذ هذا الاختراق، يتصل المهاجم بالضحية ويقنعها بالاتصال بالرموز التالية: (** 67 * و10 أرقام أو * 405 * مع 10 أرقام)، بمجرد أن يتصل الهدف بالرقم، يتم تسجيل خروجه من الحساب الخاص به على واتساب، وبالتالي يتمتع المهاجم بالسيطرة الكاملة عليه.

وبمجرد وصول المخترق إلى الحساب، يطلب المال من جهات اتصال الضحية، بهذه الطريقة، يقوم المهاجم بالاحتيال على جهات اتصال الضحية على واتساب، بسرعة قبل أن يدرك الضحية أنه فقد السيطرة على حسابه، وأوضح “راهول ساسي” أن أكثر ما يساعد المتسلل على انجاح حيلته، أن أغلب مزودي الخدمة في جميع أنحاء العالم، يستخدمون أرقامًا تبدأ بـ (67) أو (405)، فلن يتردد الضحية في تنفيذ طلب المتسلل لإجراء المكالمة دون الشك في ذلك.

كيفية حماية حسابك على واتساب من الاختراق

وتعد هذه الحيلة، ليست خدعة جديدة في كتب المحتالين، حيث تم الإبلاغ عن عدة أشكال مماثلة من الهجمات الإلكترونية على منصات أخرى في الماضي، وكانت أفضل طريقة للبقاء محميا من هذه التهديدات هي تمكين التحقق بخطوتين على حساب واتساب الخاص بك وإعداد كلمة مرور أو PIN إضافية لتسجيل الدخول إلى حسابك من جهاز جديد.

واتساب الهاكرز تهديد واتسآب الجديد حيلة بواتساب حيلة حيلة بسيطة اختراق واتساب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكاف يلعب بالنار.. قرار غريب يثير الجدل قبل نهائي أبطال إفريقيا| تقرير

سعر الذهب في مصر الخميس 26- 5- 2022

القصة الكاملة لسقوط طبيب مزيف.. أهالي الغربية يكشفون عمله وزياراته المنزلية.. شاهد

نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس.. موعد وطريقة إعلانها

طعن وجثمان محروق.. مقتل مصري وزوجته في ظروف غامضة بأمريكا

سعر الدولار اليوم في مصر 26-5-2022

بعد محضر اجتماع الفيدرالي.. انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

الفرح تحول إلى مأتم.. طلقة خرطوش تقتل عريسا يوم خطوبته في الإسكندرية

موضوعات متعلقة

للعثور على الأشخاص.. شبكة VK الروسية تطلق تطبيقا للملايين من مستخدميها

مايكروسوفت تضيف طريقة سهلة لاستعادة التطبيقات إلى كمبيوتر جديد

مجموعة NPD تكشف عن أفضل 10 ألعاب فيديو في 2022

بالخطوات.. طريقة تحويل ملفات iso إلى exe

ترشيحاتنا

تهويش بـ إزازة بنزين قلب باشتعال توك توك وحرق طالب في الجيزة

عبدالغفار يباشر عمله من المقر الجديد لوزارة الصحة بالعاصمة الإدارية

كيف يتجاوز المطورون العقاريون أزمة ارتفاع تكاليف المشروعات؟.. لجنة التشييد تجيب

شكري: قبرص تقوم بدور مهم لتوصيل صوت مصر إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي

هشام سليم ردا على إصابته بالسرطان: كل اللي يجيبه ربنا كويس

ايده خفيفة وشارك في رابعة..تعرف على عقوبة منتحل صفة طبيب بالغربية|القصة كاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نحافة توم هانكس تثير الجدل بالعرض الأول لفيلمه Elvis بمهرجان كان ..صور

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

شرب من نيلها.. ملك جمال إسبانيا يشعل مواقع التواصل خلال زيارته لمصر

وكيل سيات وسكودا وفولكس فاجن ينفي إيقاف توريد سياراته إلى مصر

فيديو

سالي عبد السلام بعد القبض على المتحرش بها: صحابه هددوني.. ما القصة|فيديوجراف

أقبل زواجه بدلا من الزنا.. سر الهجوم على شريهان خفاجة .. فيديوجراف

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

237 إصابة بـ جدري القردة.. أعراضه وطرق الوقاية وعلاقته بالميول الجنسية| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ