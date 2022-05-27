تصل إلى 15 ألف جنيه.. زيادة جديدة في أسعار بيجو 301 موديل 2022

ارتفعت أسعار السيارة بيجو 301 موديل 2022 داخل السوق المصري، وذلك عن جميع الفئات المقدمة محليًا من هذه النسخة التي تنتمي إلى فئة السيدان، وقدرت تلك الزيادة بقيمة بلغت 15 ألف جنيه.

بيجو 301 موديل 2022

مواصفات السيارة بيجو 301 موديل 2022

زودت السيارة بيجو 301 موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يمكنه إنتاج قوة قدرها 115 حصانا، و 150 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مدعوم بعلبة تروس سداسية السرعات بقدرات أوتوماتيكية.

بيجو 301 موديل 2022

وبهذه الإمكانات تتسارع السيارة بيجو 301 موديل 2022 من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 12.1 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

بيجو 301 موديل 2022

وتحتوي السيارة بيجو 301 موديل 2022 على فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية، و نظام إيموبليزر ضد السرقة، بالإضافة إلى قفل مركزي وريموت للتحكم، وعدد 4 زجاج كهربائي.

بيجو 301 موديل 2022

كما تضم السيارة بيجو 301 موديل 2022 مكيف هواء، ومرايات جانبية كهربائية، وعدة تجهيزات ومنها شاشة لعرض الوسائط المتعددة يبلغ قياسها 7 بوصة، وحساسات ركن خلفية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومصابيح نهارية تعمل بتقنية LED.

بيجو 301 موديل 2022

أسعار السيارة بيجو 301 موديل 2022 بعد الزيادة الأخيرة

الفئة الأولى بيجو 301 موديل 2022 بقيمة قدرها 299.990 ألف جنيه بدلاً من 284.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية بيجو 301 موديل 2022 بقيمة قدرها 329.990 ألف جنيه بدلاً من 314.990 ألف جنيه.