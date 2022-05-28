عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إنترنت مجاني وكاميرا.. اشتراطات النقل السعودي في سيارة الأجرة العامة

صدى البلد

أوضحت الهيئة العامة للنقل بالسعودية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، المواصفات التي ينبغي توافرها في سيارة الأجرة العامة .

وقالت إن المواصفات تتمثل في: أجهزة دفع إلكترونية، وإنترنت مجاني، وشاشة تعريفية (اختياري)، وكاميرا، وأجهزة تتبع مرتبطة في بوابة نقل، وطابعة فواتير.

وحددت الهيئة خطوات التقدم بالشكوى إذا لم تتوفر أجهزة دفع إلكترونية في سيارة الأجرة، وذلك عبر كتابة الراكب ملاحظاته مرفقة برقم سيارة الأجرة ويقوم بإرسالها إلى مركز الاتصال الموحد 19929.

وأشارت الهيئة، إلى أن سائق الأجرة مُلزم بتشغيل عداد احتساب تكلفة الرحلات، وإذا لم يقم السائق بتشغيل العداد فمن حق الراكب أن يحصل على رحلته مجانًا، كما يمكنه التقدم ببلاغ عن الحالة إلى مركز الاتصال الموحد 19929.

السعودية .. منح الراكب حق الحصول على رحلته مجانا اذا لم يقم سائق الأجرة بتشغيل العداد

السعودية.. توقعات بسقوط أمطار رعدية على مكة وجازان وعسير والباحة

الهيئة العامة للنقل السعودية تويتر سيارة الأجرة العامة أجهزة دفع إلكترونية مركز الاتصال الموحد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسرار القطعة 39.. القصة الكاملة لمقتل 5 من أسرة واحدة في مذبحة الريف الأوروبي

سعر الدولار يرتفع 32 قرشا مقابل الجنيه المصري خلال أسبوع

فلوس ببلاش.. خلل بماكينة صراف آلي يمنح مواطني الأقصر ضعف المبلغ المسحوب

علاقة عاطفية وراء الجريمة.. ضبط مرتكب مذبحة الريف الأوروبي

ارتفاع جديد لـ الذهب وانخفاض الدولار بالأسواق العالمية

قفزة طفيفة .. أسعار الذهب في تعاملات اليوم السبت 28-5-2022 | فيديو

عملية نصب على مصطفى قمر ومحامي الفنان يكشف التفاصيل .. مستندات 

وفاة مالك مجموعة محلات أولاد رجب

ترشيحاتنا

هل أصبحت القنبلة الذرية الإيرانية حقيقة بالفعل؟! تصريح مثير من خبيرين

الهجرة تعلن أسماء الخبراء الأجانب المشاركين في مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد والقنوات الناقلة

الجرام بـ 1050 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم السبت 28-5-2022

نهائي دوري أبطال أوروبا.. محمد صلاح يطارد إنجاز أسطوري أمام ريال مدريد

الجيش المصري الأول في ترتيب أقوى الجيوش بالشرق الأوسط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرار القطعة 39.. القصة الكاملة لمقتل 5 من أسرة واحدة في مذبحة الريف الأوروبي

خس وامنع التدخين الأبرز.. أهم 7 خطوات صحية لتجنب الخرف المبكر

رغم بتر ساقها.. شاهد طفلة تركض على قدم واحدة إلى المدرسة

حاول لمس ساقها.. شابة تنقض على متحرش وتبرحه ضربًا في البرازيل|شاهد

فيديو

ظهور بوسى ووصية محمد رمضان.. أبرز لقطات حفل زفاف ابنة مدحت العدل

حماية المستهلك ينتصر للمواطن.. قرارات جديدة ملزمة لموردي السيارات |فيديو جراف

اكتشاف كوكب عملاق يشبه الأرض.. ما قصته| فيديو جراف

كواليس القبض على مدير مدرسة بسبب تسريب مادة الدراسات إلى أحد أقاربه..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

اﻟﻤﺰﻳﺪ