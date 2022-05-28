إنترنت مجاني وكاميرا.. اشتراطات النقل السعودي في سيارة الأجرة العامة

أوضحت الهيئة العامة للنقل بالسعودية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، المواصفات التي ينبغي توافرها في سيارة الأجرة العامة .

وقالت إن المواصفات تتمثل في: أجهزة دفع إلكترونية، وإنترنت مجاني، وشاشة تعريفية (اختياري)، وكاميرا، وأجهزة تتبع مرتبطة في بوابة نقل، وطابعة فواتير.

وحددت الهيئة خطوات التقدم بالشكوى إذا لم تتوفر أجهزة دفع إلكترونية في سيارة الأجرة، وذلك عبر كتابة الراكب ملاحظاته مرفقة برقم سيارة الأجرة ويقوم بإرسالها إلى مركز الاتصال الموحد 19929.

وأشارت الهيئة، إلى أن سائق الأجرة مُلزم بتشغيل عداد احتساب تكلفة الرحلات، وإذا لم يقم السائق بتشغيل العداد فمن حق الراكب أن يحصل على رحلته مجانًا، كما يمكنه التقدم ببلاغ عن الحالة إلى مركز الاتصال الموحد 19929.