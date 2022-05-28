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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. توقعات بسقوط أمطار رعدية على مكة وجازان وعسير والباحة

امطار رعدية
امطار رعدية

 توقّع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية  في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، كذلك تكون السماء غائمة جزئياً على مناطق: حائل، القصيم، الرياض، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وبحسب التوقعات؛ يستمر وجود العوالق الترابية على مناطق: الجوف، حائل، القصيم؛ تمتد إلى الرياض، وطقس رطب على طول ساحل البحر الأحمر، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على الجزأين الشمالي والجنوبي منه.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول تدريجيًا جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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