طقس السعودية اليوم.. الأرصاد تعلن أسماء 7 مناطق يستمر تأثرها بالعوالق الترابية

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، اليوم الأربعاء، تقريره عن حالة الطقس المتوقعة بمناطق ومحافظات المملكة.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره، أن يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: الرياض، الشرقية، نجران؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من مناطق: عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، وسماء غائمة جزئياً مع فرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط من معتدل إلى مضطرب.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.