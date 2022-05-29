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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أنا في كرب شديد فما الدعاء الذي يبشرني بالفرج القريب؟.. الإفتاء تجيب

صدى البلد

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “أنا فى حالة كرب فكيف أدعو الله بفرج قريب؟”.

 

وأجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن كل من كان في حالة كرب ليس أمامه إلا المولى سبحانه وتعالى فيدعو ربه ويلجأ إليه.

 

وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء المصرية: ينبغي على كل من يعاني من كرب أن يدعو بالحديث الذي رواه الإمام البخاري وعنون عليه بـ"دعاء الكرب" وهو: "لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ الكريم ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ والأرْضِ، ورَبُّ العَرْشِ الكريم).

 

وتابع أمين الفتوى أنه قيل يكتفي بقول هذا الدعاء فهو ثناء على الله وطالما أنك أثنيت على الله فالله يفرج كربك، وقد روي “من شغله الثنايا عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى الذاكرين”.

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وأشار أمين الفتوى إلى أنه قيل أيضا أنه يقول هذا الدعاء ثم بعده يدعو الله كيفما شاء بفك الكرب، فالإنسان طالما علم أن له ربا يفرج الكروب ورفع يديه إليه لا يرده الله سبحانه وتعالى عن بابه أبدا.

 

حكم قراءة القرآن بنية فك الكرب

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث بالأزهر الشريف، إن قراءة القرآن بنية فك الكرب جائزة شرعا، منوها بأن تجارب الصالحين فيها خير كثير جدا للناس، طالما أنها لا تخالف القرآن الكريم ولا تخالف السنة النبوية.

 

وأفتى أبو اليزيد سلامة، بأن قراءة سورة يس مرارا وتكرارا بنية فك الكرب جائزة والقرآن كله مفيد للمسلمين.

 

دعاء فك الكرب والحزن

تلقى الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتي الجمهورية سؤالا مضمونه: “ما دعاء فك الكرب والحزن؟”.

 

وأجاب مستشار المفتي عن السؤال قائلا إن هناك 4 أشياء إذا فعلتها يفك كربك إن شاء الله وهى:

1- قول دعاء فك الكرب “اللهم أنى أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال”.


2- ترديد دعاء سيدنا يونس فى بطن الحوت “لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين”.


3 و4- كثرة الاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.


فهذه أربع أشياء لو فعلنا حتى واحد منها سنجد أن الكرب يفك ومع فكه سنرضى بقضاء الله وقدره.

دعاء فك الكرب والحزن حكم قراءة القرآن بنية فك الكرب دار الإفتاء المصرية

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