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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأحد 29-5-2022

أسعار صرف العملات
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأحد 29-5-2022

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه بمستهل التعاملات اليوم الأحد 29 مايو 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأحد 29  – 5 – 2022 في البنك الأهلي المصري كالآتي:

 

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي
 


الدولار الأمريكي شراء 18.55 جنيه، والبيع 18.61 جنيه.

اليورو شراء 19.8448 جنيه، والبيع 20.0318 جنيه.

الجنيه الاسترليني شراء 23.3489 جنيه، والبيع 23.5714 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 14.5115 جنيه، والبيع 14.6317 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 2.6676 جنيه، والبيع 2.6928 جنيه.

أسعار مواد البناء في مصر اليوم الأحد 29-5-2022

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 29-5-2022

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

 

الكرون النرويجي شراء 1.9414 جنيه، والبيع 1.9712 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 1.8791 جنيه، والبيع 1.899 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 19.3189 جنيه، والبيع 19.4951 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 14.5776 جنيه، والبيع 14.6906 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 13.152 جنيه، والبيع 13.3359 جنيه.

 

 

 

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