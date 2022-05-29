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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 29-5-2022

أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 29-5-2022

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الدواجن الرئيسية، اليوم الأحد الموافق 29 مايو 2022، داخل المزارع.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد

وتأتي أسعار الدواجن والبيض على النحو التالي:

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 31 و 32 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 28 و29 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 36 و37 جنيها للكيلو.

الغرفة التجارية تكشف آخر تطورات انخفاض أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 26 مايو 2022

أسعار البيض اليوم الأحد 29 -5-2022


وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 47 و 48.50 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 51 و52.50 جنيه للكرتونة، والبيض البلدي بين 46 و 47 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم


وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 9.50 و 9.75 جنيه، والكتكوت "ساسو" بين 5.75 و 6 جنيهات، والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه. 

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