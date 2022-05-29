أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 29-5-2022

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الدواجن الرئيسية، اليوم الأحد الموافق 29 مايو 2022، داخل المزارع.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد

وتأتي أسعار الدواجن والبيض على النحو التالي:

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 31 و 32 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 28 و29 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 36 و37 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم الأحد 29 -5-2022



وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 47 و 48.50 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 51 و52.50 جنيه للكرتونة، والبيض البلدي بين 46 و 47 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم



وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 9.50 و 9.75 جنيه، والكتكوت "ساسو" بين 5.75 و 6 جنيهات، والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.