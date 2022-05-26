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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الغرفة التجارية تكشف آخر تطورات انخفاض أسعار الدواجن

صدى البلد

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، إن تكلفة الإنتاج الخاصة بالدواجن ثابتة، والتغيرات في الأسعار ما بين الارتفاع والانخفاض وهمية وليست حقيقية، وهذا الأمر ناتج من العرض والطلب، وليس بسبب انخفاض تكلفة الإنتاج.

 

وتابع "السيد"، خلال مداخلة هاتفية  على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن القيادة السياسية تعمل على زيادة المساحات المزروعة من الذرة الصفراء وفول الصويا ، وهذا الأمر يساهم بصورة كبيرة في خفض أسعار الدواجن.

 

ولفت إلى أن سعر طن العلف وصل لـ11.7 ألف جنيه، وهذا السعر لم يحدث من قبل، وناتج من الازمات والمشاكل الوقاعة في العالم أجمع،  مضيفًا أن هناك مجموعة من السماسرة تعمل في بعض المحافظات هي التي تقوم برفع وخفض الأسعار بناءً على العرض والطلب، معقبًا: "إحنا عايزين بورصة حقيقية تجميع السماسرة في كل أنحاء الجمهورية".


 

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