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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مدتها ثلاثة أشهر

الأوقاف تعلن عن مسابقة أفضل المديريات أداءً في البرنامج الصيفي للطفل

البرنامج الصيفي للطفل
البرنامج الصيفي للطفل

أعلنت وزارة الأوقاف اليوم الأحد، عن مسابقة بين أفضل المديريات أداء في البرنامج الصيفي للطفل ، ومدتها ثلاثة أشهر، بحيث يتم صرف 3 جوائز شهرية لأفضل المديريات أداء في هذا البرنامج من حيث عدد المساجد المشاركة بالنسبة والتناسب لعدد مساجد المديرية، إضافة إلى جودة الأداء ومخرجات البرنامج.

وأضافت الأوقاف خلال بيان لها اليوم: يتم صرف 5 جوائز أخرى بنهاية الفصل الصيفي لأفضل خمس مديريات أداء خلال مدة البرنامج، وستكون الجوائز قيمة لمديري المديريات ومعاونيهم من القائمين على البرنامج وأفضل المشاركين والمشاركات فيه من الأئمة والواعظات.

 

27 مقرأة قرآنية جديدة للجمهور

 

كما أعلنت وزارة الأوقاف، عدد ( 27 ) مقرأة قرآنية جديدة للجمهور، بمحافظات أسيوط، والأقصر، وشمال سيناء، علمًا بأن ما تم نشره قبل ذلك  ( 116 ) مقرأة للجمهور، ليصل إجمالي المقارئ القرآنية المفتوحة للجمهور (  143 ) مقرأة ،وتكون جميعها يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة العصر ،  والمقارئ الجديدة هي:

( 1 )  محافظة أسيوط:
م المسجد الإدارة المسئول عن المقرأة
1.  ناصر شرق المدينة إمام المسجد 
2.  البقلي غرب المدينة إمام المسجد 
3.  مجمع مكة شمال المدينة إمام المسجد 
4.  العياط الكبير بنى عدى إمام المسجد 
5.  أوده باشا منفلوط إمام المسجد 
6.  عموم  المساجد القوصية غرب إمام المسجد 
7.  صديق حسين المركز قبلي إمام المسجد 
8.  الكبير  بنى غالب المركز بحرى إمام المسجد 
9.  الأموي غرب المدينة إمام المسجد 
10.  السايح الكبير ديروط جنوب إمام المسجد

( 2 ) محافظة الأقصر:

م المسجد  الإدارة المسئول عن المقرأة
1.  الزهراء إسنا إمام المسجد 
2.  العتيق المطاعنة أصفون إمام المسجد 
3.  الراضي البندر إمام المسجد 
4.  صلاح الدين البندر إمام المسجد 
5.  العتيق البياضية إمام المسجد 
6.  الحسنات حاجر كومير إمام المسجد 
7.  النور الزينية إمام المسجد 
8.  العتيق ( العمري ) الطود إمام المسجد 
9.  مقام الشيخ الطيب القرنة إمام المسجد 
10.  عمر بن الخطاب النمسا إمام المسجد

( 3 )  محافظة شمال سيناء:
م المسجد الإدارة المسئول عن المقرأة
1.  النصر شرق العريش إمام المسجد 
2.  الرفاعي شرق العريش إمام المسجد 
3.  القرماني شرق العريش إمام المسجد 
4.  أم القرى شرق العريش إمام المسجد 
5.  المجمع الإسلامي بالمساعيد غرب العريش إمام المسجد 
6.  المعلمين بالضاحية شرق العريش إمام المسجد 
7.  أبي فراس بالضاحية شرق العريش إمام المسجد.

الأوقاف وزارة الأوقاف البرنامج الصيفي للطفل الائمة والواعظات مقرأة قرآنية صلاة العصر

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الأوقاف تعلن عن مسابقة أفضل المديريات أداءً في البرنامج الصيفي للطفل

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