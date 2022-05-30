مديرصندوق تطوير العشوائيات : كلمة التنميه أكبر من التطوير

قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات ؛ إن كلمه التنمية أكبر من التطوير فكلمه تنمية هي كيفيه إستغلال المتاح من الإمكانيات والموارد الموجودة في أي مكان .

أضاف خالد صديق خلال لقائه على قناة المحور في برنامج 90 دقيقة ؛ أن إستغلال المعطيات تساعد في التنمية ؛ موضحا أن التنمية ليست في المجال العمراني فقط ولكن تنمية في البيئة اجتماعيا ونفسيا وماديا وثقافيا أي تنمية حياه بشكل كامل .

أوضح المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية أن سياسة الجمهورية الجديدة لا تسمح بلفظ عشوائيات بل التنمية بشكل كامل لحياه متكامله وتم تشريح العمران في مصر مع الإستعانه بإستشاريين مصريين وبشركة اليو إن هابيتات ثم تم تصنيف العمران في مصر فأصبح الشعار تنميه حضاريه .



