عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين رئيس تخطف الأنظار بإطلالة جذابة في أحدث ظهور.. شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

 

وظهرت ياسمين رئيس في الصور من سيارتها بإطلالة جذابة مما اثارت اعجاب متابعيها.

 

يذكر ان كشفت النجمة ياسمين رئيس عن شكل شخصيتها في فيلم ضرب نار والذي تتصدر بطولته والمقرر إطلاقه خلال هذا العام، ونشرت ياسمين رئيس صورة لها بشعر أبيض وهي ترتدي فستان أسود في ظل تحضيراتها للشخصية.

 

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق والإثارة، وبجانب ياسمين رئيس، يشارك في بطولة الفيلم النجوم محمود الليثي، محمد محمود، نبيل عيسى، مصطفى غريب، نور قدري، مي سليم، ومن إخراج عمرو صلاح.

ياسمين رئيس انستجرام إطلالة جذابة النجوم الفن فستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ولادي يا ناس.. مشاهد مؤثرة لوالد أطفال الدقهلية المقتولين على يد والدتهم

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

تغيير الفصول وراء قتل أم لأبنائها الثلاثة.. أسرار الجرائم الغامضة في مصر

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

هبوط شديد لأول مرة منذ شهور.. تعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31 مايو

فرج عامر: إنفانتينو قال للخطيب تعيش وتاخد غيرها

أسماء مفاجأة .. ارتفاع عدد المستبعدين من قائمة المنتخب إلى 15 لاعبا

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر في نهائي دوري أبطال إفريقيا (تحديث)

موضوعات متعلقة

بصورة سيلفي.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار عبر إنستجرام

مي نور الشريف لمصمم أزيائها: عارفة إني جننتك

معلقا على خسارة الأهلي.. فرج عامر: مؤامرة محكمة من أطراف عديدة بالاتحاد الأفريقي

بإطلالة ساحرة.. مي سليم تتألق في أحدث جلسة تصوير

بصورة صباحية…أحمد مكي يخطف الأنظار من سيارته

بداية جيدة لليوم.. أسر ياسين يخطف الأنظار على موتوسيكل

مجدي عبد الغني: معظم لاعبي الأهلي لم تكن في مستواها أمام الوداد

بصورة سيلفي.. ميرنا نور الدين تخطف الأنظار من سيارتها

ترشيحاتنا

مدبولي: يجب توحيد المواصفات القياسية بين دول أفريقيا في الصناعة والتجارة

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري السادس حول عمل المناخ بالسويد ..صور

مدبولي: توافر قاعدة بيانات عن الصناعات داخل أفريقيا بوابة تحقيق التكامل

الحكومة: تنسيق مستمر لمواجهة المعوقات وحل مشاكل المستثمرين

حالة الطقس| انكسار الموجة الحارة غدا.. والأجواء مستقرة لنهاية الأسبوع

رئيس العراق يتلقى دعوة رسمية من مصر لحضور قمة المناخ في شرم الشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة القوات المسلحة.. إنطلاق فعاليات التدريب العسكري "الموج الأحمر- 5" و "فيصل -12" بالسعودية

وديت ولادك للجنة.. ماذا كتبت سيدة الدقهلية قبل ذبح أبنائها الـ 3|صور

طيار هندي يفاجئ زوجته على متن طائرة.. شاهد ماذا حدث

حقيقة زواج نرمين الفقي.. حكاية عروض الخطبة وشائعات تطارد عزباء الوسط الفني

فيديو

في ذكرى ميلاده.. سر رفض يونس شلبي حضور سعيد صالح حفل زفافه..فيديوجراف

بينهم رمضان صبحي .. استبعاد 11 لاعبًا من منتخب مصر | فيديوجراف

خطفن الأنظار.. ظهور مميز لفنانات سعوديات بمهرجان كان السينمائي

الأسرع في العالم.. الباكستانية إيما عالم تقرأ 789 كلمة في الدقيقة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

اﻟﻤﺰﻳﺪ