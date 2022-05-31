ياسمين رئيس تخطف الأنظار بإطلالة جذابة في أحدث ظهور.. شاهد

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

وظهرت ياسمين رئيس في الصور من سيارتها بإطلالة جذابة مما اثارت اعجاب متابعيها.

يذكر ان كشفت النجمة ياسمين رئيس عن شكل شخصيتها في فيلم ضرب نار والذي تتصدر بطولته والمقرر إطلاقه خلال هذا العام، ونشرت ياسمين رئيس صورة لها بشعر أبيض وهي ترتدي فستان أسود في ظل تحضيراتها للشخصية.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق والإثارة، وبجانب ياسمين رئيس، يشارك في بطولة الفيلم النجوم محمود الليثي، محمد محمود، نبيل عيسى، مصطفى غريب، نور قدري، مي سليم، ومن إخراج عمرو صلاح.