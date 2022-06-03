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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الغسالة الفوق أوتوماتيك تبدأ من 3800 جنيه..تعرف على أسعار الأجهزة الكهربائية.. فيديو

صدى البلد

ارتفعت أسعار الأجهزة الكهربية في الأسواق المصرية في الفترة الأخيرة بسبب زيادة سعر الفائدة في البنوك وارتفاع الدولار الجمركي، مما ساهم بشكل كبير في ارتفاعات متتالية في سعر الأجهزة الكهربائية المختلفة نتيجة الاعتماد على مكونات مستوردة.

ورصدت عدسة  "صدى البلد" حركة البيع باسواق شارع عبد العزيز بمنطقة العتبة، وفي البداية قال محمد احمد تاجر بشارع عبد العزيز ارتفعت أسعار الأجهزة الكهربية بشكل كبير جدا في الفترة الحالية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وتحريك سعر الدولار الجمركي.

وتابع أحمد قائلا: ارتفع سعر البوتجاز فريش ال ٤ شعلة  كان ٣٣٠٠ ارتفع ليصل الي ٤٣٠٠ جنيه والبوتجاز اليونفرسال ال٥ شعلة كان  ب ٣١٠٠ جنيه ارتفع سعره ليصل الي ٤٣٠٠ جنيه والبوتجاز تكنوجاز ب ٤١٠٠ جنيه واليونيون اير ب ٤١٠٠ جنيه والكريازي ٤شعلة ب ٤٥٠٠ جنيه وال ٥ شعلة ب ٥٥٠٠ جنيه.

أما  الغسالة التوشيبا الوفق أوتوماتيك الـ ٧ كيلو ب ٣١٠٠ جنيه والغسالة الفريش ال ٥ كيلو بـ ٢١٠٠ جنيه وال ٧ كيلو بر٢٤٠٠ جنيه واليونيون اير بـ ٢٢٠٠ جنيه .

الغسالة الأوتوماتيك العبد الـ ٥ كيلو ب ٥٣٠٠ جنيه والايديال زانوسي ال ٥ كيلو بـ ٥٨٠٠ وال ٧ كيلو ب ٩٠٠٠ جنيه والشارب ب ٨٠٠٠ جنيه والترنيدو ب ٦٥٠٠ جنيه.

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