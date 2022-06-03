عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات عربية.. طريقة عمل القرنبيط بالثوم

طريقة عمل القرنبيط
طريقة عمل القرنبيط بالثوم

طريقة عمل القرنبيط بالثوم من الوصفات السهلة والبسيطة والتي يمكن تحضيرها في المنزل، بالإضافة إلى فوائدها العظيمة لاحتوائها على العديد من الفيتامينات والبروتين والدهون غير المشبعة.

 

طريقة عمل القرنبيط الصحي بالفرن

أكلات إيطالية.. طريقة عمل فطائر القرنبيط




قدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل القرنبيط بالثوم، وهي أحد الأكلات العربية الشهيرة، والتي يمكن تحضيرها في وقت سريع لا يتعدى ساعة وربع، ويمكن أن تكفي هذه المقادير لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..
 

 

طريقة عمل القرنبيط بالثوم

 

طريقة عمل القرنبيط بالثوم


مقادير طريقة عمل القرنبيط بالثوم :
1 حبة قرنبيط مقطع زهرات
2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم
1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة بهارات

طريقة عمل القرنبيط بالثوم :
- في وعاء يوضع القرنبيط مع الثوم والزيت ونخلطهم جيدا.
- نقوم بغرف الخليط في صينية فرن مدهونة بقليل من الزيت، ثم ندخلها على درجة حرارة متوسطة لمدة 25 دقيقة.
- بعد احمراره ونضجه، نخرج القرنبيط بالثوم ونضعه في طبق التقديم مباشرة.

القرنبيط القرنبيط بالثوم طريقة عمل القرنبيط بالثوم اكلات عربية Food Gorceries

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

نظام صرف الخبز الجديد على بطاقات التموين 2022

تراجع الدولار وارتفاع الذهب إلى أعلى مستوى في شهر

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة

كاف يعلن استبعاد أي نادٍ صدر ضده أحكام قضائية من البطولات الإفريقية

وقّف هالمسخرة.. ابن شعبولا يعرض الزواج على منار اللبنانية وردّ صادم منها

إنقاذ أهالي مصر الجديدة من كارثة بعد حريق في سيارة نقل مواد بترولية .. صور

موضوعات متعلقة

أكلات مصرية.. طريقة عمل كبة التوست باللحم المفروم

مفيدة للأطفال.. طريقة تحضير مقلوبة القرنبيط

أكلات مصرية.. طريقة عمل سلطة القرنبيط الحارة

طريقة عمل أرز القرنبيط مع صدور دجاج مشوي بالليمون.. فيديو

ترشيحاتنا

هانيا الحمامي تتوج ببطولة الجونة الدولية للإسكواش على حساب نوران جوهر

بوتين يقيل خمسة جنرالات وكولونيل بالجيش والشرطة

قرار ضد المحجبات.. الجزيرة يمنع البوركيني داخل النادي

البنك الزراعي : نستهدف التوسع في برنامج التمويل متناهي الصغر بفوائد بسيطة

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بقليوب وتعطل حركة الطريق الزراعي السريع

الأسوأ لم يأت|رئيس الاتحاد الأفريقي يحذر من كارثة غذائية وبوتين يلوم أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف أصبح شكل شيرين سيف النصر بعد 12 عاما؟.. تفاصيل اختفاءها وظهورها المفاجئ

الإمبراطور أحمد زكي فارسها الأول.. رجال في حياة شيرين سيف النصر

لم يأتِ الأفضل بعد.. هل وقعت محامية جوني ديب في حب موكلها؟

باحث عن الشهرة.. شاعر مغمور يتهم أم كلثوم بالأنانية وأحمد رامي بالهطل

فيديو

كان كارها للإسلام بشدة.. بريطاني يشهر إسلامه بسبب محمد صلاح

قال لها أنا في حالي.. منار اللبنانية: كتير بحب عمرو دياب

وقّف هالمسخرة.. ابن شعبولا يعرض الزواج على منار اللبنانية وردّ صادم منها

محاضر وقضايا ومنشورات .. نجوم في ساحات المحاكم | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ