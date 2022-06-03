أكلات عربية.. طريقة عمل القرنبيط بالثوم

طريقة عمل القرنبيط بالثوم من الوصفات السهلة والبسيطة والتي يمكن تحضيرها في المنزل، بالإضافة إلى فوائدها العظيمة لاحتوائها على العديد من الفيتامينات والبروتين والدهون غير المشبعة.











قدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل القرنبيط بالثوم، وهي أحد الأكلات العربية الشهيرة، والتي يمكن تحضيرها في وقت سريع لا يتعدى ساعة وربع، ويمكن أن تكفي هذه المقادير لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..



طريقة عمل القرنبيط بالثوم

طريقة عمل القرنبيط بالثوم



مقادير طريقة عمل القرنبيط بالثوم :

1 حبة قرنبيط مقطع زهرات

2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم

1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة بهارات



طريقة عمل القرنبيط بالثوم :

- في وعاء يوضع القرنبيط مع الثوم والزيت ونخلطهم جيدا.

- نقوم بغرف الخليط في صينية فرن مدهونة بقليل من الزيت، ثم ندخلها على درجة حرارة متوسطة لمدة 25 دقيقة.

- بعد احمراره ونضجه، نخرج القرنبيط بالثوم ونضعه في طبق التقديم مباشرة.