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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات فرنسية.. طريقة عمل صينية التوست بالدجاج  

طريقة عمل صينية التوست
طريقة عمل صينية التوست بالدجاج

تعتبر طريقة عمل صينية التوست بالدجاج واحد من أشهر أنواع المعجنات والخبز، وهي وصفة شهية ومختلفة ويمكن للاطفال ان يحبوها وكذلك ايضا الكبار، بالإضافة إلى انها مفيدة لما تحتويه من خضروات .

 

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وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل صينية التوست بالدجاج وهي من أشهر الأكلات الفرنسية التي يمكن تحضيرها في أقل من 35 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..



طريقة عمل صينية التوست بالدجاج
 

طريقة عمل صينية التوست بالدجاج

 


مقادير طريقة عمل صينية التوست بالدجاج :
12 قطعة توست
3 قطع صدور دجاج
1 بصل
1 فلفل أخضر
¾ كوب زيتون بدون نواة
½ كوب فطر
¾ كوب جزر مبروش
½ كوب كريمة طبخ
3 ملعقة كبيرة زيت زيتون
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
½ ملعقة صغيرة هيل
½1 ملعقة صغيرة ملح
½1 ملعقة صغيرة زنجبيل
3 فص ثوم
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون حامض


طريقة عمل صينية التوست بالدجاج :
- نقوم بقص التوست وإزالة أطرافه، ونقطع البصل، الفلفل، الثوم، الفطر والدجاج .
- في مقلاة على النار يتم تسخين الزيت ثم يضاف البصل والثوم، وننتظر حتى يذبل ثم يضاف الدجاج وننتظر حتى ينضج.
- يضاف الفطر والفلفل ونقوم بالتقليب، ويضاف الملح، الهيل، التوابل وعصير الليمون الحامض ونعيد التقليب.
- يضاف الجزر والزيتون، ونقلب ثم نرفعها المقلاة من على النار، لعمل الصلصة في وعاء نضع الكريمة ونقوم بالخلط.
- نضع قطع التوست في صينية فرن مدهونة بالزبدة أو زيت الزيتون، وندهن التوست بالصلصة ثم نضع عليه الحشو، فوق الحشو نضع قطع الجبن التشيدر.
- ندهن التوست المتبقي بالصلصة، ثم نضع بالصينية بحيث يكون الوجه المدهون بالصلصة من أسفل.
- ندهن الوجه العلوي بالصلصة أيضاً، وندخل صينية التوست بالدجاج في الفرن على درجة 200 من 20-25 دقيقة لتصبح جاهزة للتقديم.

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