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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد عمان|لاالسلطنة تعلن عن اكتشافات نفطية جديدة

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

أعلن الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير الطاقة والمعادن العماني عن اكتشافات نفطية جديدة لدى شركات النفط العاملة بسلطنة عُمان كاشفا عن أنّ احتياطي سلطنة عمان من النفط الخام يبلغ حاليًّا 2ر5 مليار برميل، فيما يبلغ احتياطي الغاز حوالي 24 تريليون قدم مكعب.

وأعرب عن تفاؤله في أن تسهم  الاكتشافات الجديدة في زيادة الإنتاج ما بين 50 ألفًا إلى ١٠٠ ألف برميل خلال السنتين أو السنوات الثلاث القادمة .

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وأكد لوكالة الأنباء العُمانية استمرار جهود وزارة الطاقة والمعادن في تطوير مجال الاستكشافات حتى يبقى إنتاج سلطنة عُمان من النفط الخام والمكثفات النفطية كما هو حاليًّا أو زيادته حسب وضع السوق خلال الفترة القادمة.، معربا عن تفاؤله بتحسن أوضاع قطاع الغاز خلال السنوات القادمة .

وفيما يتعلق بأسعار النفط أوضح  وزير الطاقة والمعادن صعوبة توقع الأسعار خلال الفترة القادمة نظرا للظروف الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية وبالتالي؛ قد تبقى أسعار النفط على ما هي عليه الآن بالمستوى نفسه في أقل تقدير حتى نهاية العام الحالي وقد ترجع إلى مستوياتها قبل نشوب الحرب.

وأعرب عن أمله في أن يشهد الاقتصاد العالمي مزيدًا من التطور ..وقال إن هناك عدة عوامل قد تُساعد في استقرار هذه الأسعار على أن يكون الوضع أفضل حتى نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم.
 

اقتصاد عمان اكتشافات الغاز مال واعمال النفط الخام اخبار الخليج Finance Real Estate

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