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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. حظك اليوم.. كمبوت المشمش.. وعلاج التهاب المسالك البولية

عاادط
عاادط

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 7/6/2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
 

تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 7/6//2022 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي
 

  7 يونيو ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما نصيحة الأبراج لك
 

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح أنه بانتظار مولود اليوم سنة ممتازة تجعلك قادرا على مناقشة الاعمال بكل مرونة وموضوعية سوف تشع بجاذبية ويكون المزاج رائعا بحيث ينصحك الفلك بالاقدام على مشروع مهم تريده او تفكر به وكل ما هو مطلوب منك ان لا تستسلم وان تثابر.

  في موسمه.. طريقة عمل كمبوت المشمش

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل كمبوت المشمش بمذاق أفضل من الجاهز وبعيدا عن أضرار المواد الحافظة

 

وصفة علاج التهاب المسالك البولية بالثوم

عدوى المسالك البولية مشكلة شائعة تصاب بها اغلب  النساء، فكيف تحدث، تحدث عدوي المسالك البولية عندما تنتقل البيكتيريا والفيروسات ضمن المسالك البولية وتصيب المثانة وتؤثر عليها

صدى البلد الأخبار المهمة نشرة المرأة المرأة والصحة ​​​​​​​health

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