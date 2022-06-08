طريقة عمل البراونيز في أكواب

بخطوات سهلة وسريعة يمكنك تحضير وصفة البراونيز في المايكرويف وهي أحد أنواع الكيك بالمطبخ الأمريكي التي تتميز بغناه بالشيكولاتة ويمكن تقديمها مع الآيس الكريم أو المكسرات.إليك طريقة تحضيرها وفقا لموقع “delish”



سوف تحتاجين:



ملعقتان كبيرتان زبدة، أو زيت

1/4 كوب (30 جم) دقيق لجميع الأغراض

3 ملاعق كبيرة (35 جم) سكر

ملعقتان كبيرتان (13 جم) من مسحوق الكاكاو غير المحلى

رشة قرفة صغيرة، اختيارية

3 ملاعق كبيرة (44 مل) حليب أو ماء

1/8 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

آيس كريم أو كريمة مخفوقة أو كريمة خفق للتقديم

طريقة تحضير الوصفة



1- ضعي الزبدة في وعاء صغير آمن للاستخدام في الميكروويف، ثم ضعيها في الميكروويف لمدة 30 ثانية حتى تذوب.

2- ضعي الدقيق والسكر والكاكاو والقرفة الاختيارية في كوب آمن للاستخدام في الميكروويف. قلبي بشوكة حتى تتجانس جميع المكونات الجافة.

3- ثم يتم إضافة الزبدة المذابة إلى المكونات الجافة بشوكة حتى تتكون عجينة ثم نضيف الحليب أو الماء وخلاصة الفانيليا حتى تصبح العجينة ناعمة.