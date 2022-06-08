متابع لـ ريهام عبد الغفور: عايز أشنقك.. والفنانة ترد: على الصبح كدا

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام الا انها تلقت تعليقا قاسيا من جانب احد متابعيها.

وقال احد متابعى ريهام عبد الغفور : "عايز اشنقك يا ريهام، لترد عليه ريهام قائلة : يا ساتر يا رب على الصبح كده.

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة لها، عبر خاصيه “الاستوري”، بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت ريهام عبد الغفور بصحبة الفنان كريم فهمي، والفنانة الشابة رنا رئيس، وكريم العدل، وعلقت علي الصورة: “وحشتوني كلكم”.

وتواصل الفنانة ريهام عبد الغفور تصوير أحداث مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم “قانون العمل”، في طنطا.

مسلسل "قانون العمل" بطولة: إياد نصّار، وريهام عبد الغفور، وثراء جبيل، وإسلام إبراهيم، ورشة كتابة مريم نعوم، ومن إخراج مريم أبو عوف.